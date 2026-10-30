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Jennifer Lawrence confirma retorno como Katniss em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”

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Redação Flipar
  • “Foi uma loucura. Era a mesma equipe. E com Josh e Woody... foi muito emocionante”, afirmou. Após a declaração de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, que viveu Peeta Mellark, par romântico de Katniss, publicou uma mensagem em seu Instagram com a frase: “Bem... voltamos!”.
    “Foi uma loucura. Era a mesma equipe. E com Josh e Woody... foi muito emocionante”, afirmou. Após a declaração de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, que viveu Peeta Mellark, par romântico de Katniss, publicou uma mensagem em seu Instagram com a frase: “Bem... voltamos!”. Foto: Divulgação
  • Katniss é a protagonista dos quatro filmes originais de “Jogos Vorazes”, lançados entre 2012 e 2015. A personagem é uma jovem do Distrito 12 que se voluntaria para participar da 74ª edição dos Jogos Vorazes com o intuito de salvar a irmã e, ao longo da história, desafia o sistema autoritário de Panem e se torna um dos principais símbolos da resistência contra a Capital.
    Katniss é a protagonista dos quatro filmes originais de “Jogos Vorazes”, lançados entre 2012 e 2015. A personagem é uma jovem do Distrito 12 que se voluntaria para participar da 74ª edição dos Jogos Vorazes com o intuito de salvar a irmã e, ao longo da história, desafia o sistema autoritário de Panem e se torna um dos principais símbolos da resistência contra a Capital. Foto: Divulgação
  • Já “Amanhecer na Colheita” se passa 24 anos antes dos acontecimentos da história de Katniss e acompanha Haymitch Abernathy durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário. O filme adapta o livro homônimo de Suzanne Collins, publicado em 2025. Joseph Zada interpreta Haymitch, personagem interpretado por Woody Harrelson nos filmes originais.
    Já “Amanhecer na Colheita” se passa 24 anos antes dos acontecimentos da história de Katniss e acompanha Haymitch Abernathy durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário. O filme adapta o livro homônimo de Suzanne Collins, publicado em 2025. Joseph Zada interpreta Haymitch, personagem interpretado por Woody Harrelson nos filmes originais. Foto: Reprodução Youtube
  • O elenco também conta com Elle Fanning como a jovem Effie Trinket, McKenna Grace como Maysilee Donner, Maya Hawke como Wiress, Ralph Fiennes como o Presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee e Glenn Close no papel de Drusilla Sickle.
    O elenco também conta com Elle Fanning como a jovem Effie Trinket, McKenna Grace como Maysilee Donner, Maya Hawke como Wiress, Ralph Fiennes como o Presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee e Glenn Close no papel de Drusilla Sickle. Foto: Reprodução Youtube
  • Com direção de Francis Lawrence, responsável por todos os outros filmes da franquia, com exceção do primeiro longa, “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” tem estreia prevista para 19 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros. A participação de Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson deve ocorrer no epílogo.
    Com direção de Francis Lawrence, responsável por todos os outros filmes da franquia, com exceção do primeiro longa, “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” tem estreia prevista para 19 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros. A participação de Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson deve ocorrer no epílogo. Foto: Divulgação
  • Jennifer Lawrence nasceu em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1990. Seu primeiro grande destaque em Hollywood veio em 2010, com a interpretação de Ree Dolly em “Inverno da Alma”, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Em 2012, protagonizou o primeiro filme de “Jogos Vorazes” e, no ano seguinte, venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “O Lado Bom da Vida”.
    Jennifer Lawrence nasceu em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1990. Seu primeiro grande destaque em Hollywood veio em 2010, com a interpretação de Ree Dolly em “Inverno da Alma”, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Em 2012, protagonizou o primeiro filme de “Jogos Vorazes” e, no ano seguinte, venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “O Lado Bom da Vida”. Foto: Divulgação
  • A atriz também recebeu indicações ao Oscar por “Trapaça” e “Joy: O Nome do Sucesso”. Além disso, interpretou a mutante Mística na franquia “X-Men”, a partir de “X-Men: Primeira Classe”, de 2011, e voltou ao papel em outros filmes da série. Entre as demais produções de sua filmografia estão “Morra, Amor”, “Não Olhe para Cima”, “Mãe!” e “Passageiros”.
    A atriz também recebeu indicações ao Oscar por “Trapaça” e “Joy: O Nome do Sucesso”. Além disso, interpretou a mutante Mística na franquia “X-Men”, a partir de “X-Men: Primeira Classe”, de 2011, e voltou ao papel em outros filmes da série. Entre as demais produções de sua filmografia estão “Morra, Amor”, “Não Olhe para Cima”, “Mãe!” e “Passageiros”. Foto: Divulgação
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