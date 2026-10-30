Filmes e Séries
Jennifer Lawrence confirma retorno como Katniss em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”
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“Foi uma loucura. Era a mesma equipe. E com Josh e Woody... foi muito emocionante”, afirmou. Após a declaração de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, que viveu Peeta Mellark, par romântico de Katniss, publicou uma mensagem em seu Instagram com a frase: “Bem... voltamos!”. Foto: Divulgação
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Katniss é a protagonista dos quatro filmes originais de “Jogos Vorazes”, lançados entre 2012 e 2015. A personagem é uma jovem do Distrito 12 que se voluntaria para participar da 74ª edição dos Jogos Vorazes com o intuito de salvar a irmã e, ao longo da história, desafia o sistema autoritário de Panem e se torna um dos principais símbolos da resistência contra a Capital. Foto: Divulgação
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Já “Amanhecer na Colheita” se passa 24 anos antes dos acontecimentos da história de Katniss e acompanha Haymitch Abernathy durante a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário. O filme adapta o livro homônimo de Suzanne Collins, publicado em 2025. Joseph Zada interpreta Haymitch, personagem interpretado por Woody Harrelson nos filmes originais. Foto: Reprodução Youtube
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O elenco também conta com Elle Fanning como a jovem Effie Trinket, McKenna Grace como Maysilee Donner, Maya Hawke como Wiress, Ralph Fiennes como o Presidente Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee e Glenn Close no papel de Drusilla Sickle. Foto: Reprodução Youtube
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Com direção de Francis Lawrence, responsável por todos os outros filmes da franquia, com exceção do primeiro longa, “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” tem estreia prevista para 19 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros. A participação de Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson deve ocorrer no epílogo. Foto: Divulgação
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Jennifer Lawrence nasceu em Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1990. Seu primeiro grande destaque em Hollywood veio em 2010, com a interpretação de Ree Dolly em “Inverno da Alma”, papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Em 2012, protagonizou o primeiro filme de “Jogos Vorazes” e, no ano seguinte, venceu o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “O Lado Bom da Vida”. Foto: Divulgação
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A atriz também recebeu indicações ao Oscar por “Trapaça” e “Joy: O Nome do Sucesso”. Além disso, interpretou a mutante Mística na franquia “X-Men”, a partir de “X-Men: Primeira Classe”, de 2011, e voltou ao papel em outros filmes da série. Entre as demais produções de sua filmografia estão “Morra, Amor”, “Não Olhe para Cima”, “Mãe!” e “Passageiros”. Foto: Divulgação
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