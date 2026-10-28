Taktile lança insights baseados em IA para acelerar o aprendizado de bancos e seguradoras a partir de suas decisões

A Taktile, líder em transformação por meio de IA para instituições financeiras, anunciou hoje o lançamento do Taktile Insights. A nova solução, impulsionada por inteligência artificial, permite que bancos e seguradoras analisem o desempenho de suas decisões com uma rapidez sem precedentes, identificando prontamente oportunidades de melhoria por meio de comandos em linguagem natural.

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Embora muitos bancos e seguradoras já tenham automatizado grande parte de seus processos de decisão — como a aprovação de empréstimos ou a análise de sinistros — a avaliação do desempenho dessas decisões ainda pode levar dias ou semanas. Em um cenário onde a IA automatiza tarefas como nunca, o diferencial competitivo não será mais quem toma decisões mais rapidamente, mas sim quem aprende e itera com maior agilidade. O Taktile Insights possibilita que os responsáveis ??por esses processos façam perguntas aos seus dados de decisão, gerem gráficos instantaneamente e ajam com base nos insights obtidos, sem depender de equipes de dados dedicadas.

"Bancos e seguradoras investiram anos em tecnologia para acelerar a tomada de decisão. Agora que a IA tornou a velocidade um padrão, a próxima vantagem competitiva virá da rapidez com que essas instituições conseguem aprender com suas decisões e aprimorá-las", afirma Maik Taro Wehmeyer, CEO e fundador da Taktile. "O Taktile Insights coloca a capacidade de compreender o desempenho das decisões diretamente nas mãos dos responsáveis ??pelos resultados, transformando fundamentalmente a forma como as equipes trabalham e a velocidade com que as instituições conseguem se adaptar."

Antes do Taktile Insights, entender, por exemplo, por que uma taxa de aprovação caiu exigia que as equipes financeiras exportassem dados, escrevessem consultas SQL ou aguardassem dias — ou até semanas — para que as equipes de inteligência de negócios (BI) criassem dashboards personalizados. Agora, os tomadores de decisão podem fazer perguntas à IA integrada à plataforma da Taktile usando linguagem simples, gerando instantaneamente gráficos que revelam padrões de aprovação. As análises ocorrem dentro da própria plataforma de decisão, permitindo que as equipes rastreiem os insights até as decisões individuais que os originaram.

O Taktile Insights também permite que instituições financeiras monitorem alterações em suas políticas e comparem o desempenho, auxiliando as equipes a identificar problemas e realizar ajustes com maior rapidez. As equipes podem atualizar seus dashboards em minutos, conforme as prioridades evoluem, e avaliar o impacto de mudanças nas políticas sem precisar aguardar novos relatórios das equipes de dados.

"Eu queria entender em que ponto os clientes desistem após nosso contato. Por isso, solicitei ao Insights um gráfico que mostrasse, por semana, os casos submetidos a uma análise manual — segmentados entre situações em que solicitamos informações adicionais e se obtivemos ou não uma resposta", explicou Therese Walsh, líder sênior de Estratégia de Risco de Crédito na Faire. "Já criei dashboards semelhantes em nossas ferramentas internas anteriormente, mas, desta vez, o processo foi muito mais rápido."

A funcionalidade Insights, que nos permite realizar análises em tempo real para fins de monitoramento, já provou seu valor", afirmou Frank Caron, CPO da Reach Financial. "Para monitoramento em tempo real, o Insights é excelente."

"Uma alteração de política que, em nosso antigo motor de crédito, levava de três a quatro semanas para ser implementada, foi realizada no Taktile em apenas 40 minutos — incluindo a validação e a entrada em operação no ambiente de produção", relatou Igor Viana, Analista de Negócios de Crédito no MagaluPay.

O Taktile continua expandindo sua Plataforma de Decisão Baseada em Agentes (Agentic Decision Platform) à medida que bancos e seguradoras adotam, cada vez mais, agentes de IA. A solução auxilia instituições financeiras a acelerar a automação, mantendo, ao mesmo tempo, uma visibilidade aprimorada sobre o desempenho das decisões. Este lançamento ocorre após uma rodada de financiamento Série C de US$ 110 milhões, liderada pelo Goldman Sachs, e a nomeação do primeiro Diretor de Tecnologia (CTO) da empresa — marcos que refletem o investimento contínuo da companhia na transformação por meio de IA no setor de serviços financeiros.

Sobre o Taktile

O Taktile capacita bancos e seguradoras a se transformarem em organizações nativas em IA, impulsionadas, cada vez mais, por agentes autônomos. Por meio de nossa Plataforma de Decisão Baseada em Agentes (Agentic Decision Platform) — de natureza modular — nossos clientes combinam agentes de IA, regras, contexto relevante e supervisão humana para automatizar e otimizar decisões com segurança. Isso permite aprovar mais clientes, processar reembolsos de sinistros instantaneamente e financiar negócios com potencial. Fundado em 2020, o Taktile viabiliza milhões de decisões diariamente para instituições como Allianz, Mercury, Monzo e Faire. Com escritórios em Nova York, Londres, Berlim, São Paulo e Ia?i, a empresa captou US$ 184 milhões junto à Goldman Sachs Growth Equity, Index Ventures, Tiger Global, Balderton Capital e Y Combinator. Saiba mais em taktile.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261027745099/pt/

Contato de Imprensa

Christina Levin

COMMAND

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taktile@heycommand.com