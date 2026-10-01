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INTERVENÇÃO

Ponte de 66 anos construída por franceses será demolida para obra

Principal acesso rodoviário à capital maranhense será refeito; obra vai custar R$ 176 milhões

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
01/10/2026 15:00

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Ponte de 66 anos construída por franceses será demolida para obra
A complexa infraestrutura de pontes em São Luís, Maranhão, onde uma nova obra substituirá a antiga ligação da BR-135 crédito: Wikipedia / Daniel Meneses

Uma ponte construída em 1960 em São Luís, no Maranhão, será demolida para a construção de uma nova estrutura. A obra do governo federal está avaliada em R$ 176 milhões e substituirá a antiga ligação entre o continente e a ilha de Upaon-Açu, onde fica a capital maranhense.

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Os trabalhos na BR-135 começaram em 10 de setembro e, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a previsão de conclusão é para 2027. A retirada da estrutura antiga começa em 30 dias.

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Neste período inicial, a empresa responsável fará avaliações técnicas para definir o cronograma e os métodos de desmontagem. A demolição será realizada de forma progressiva e controlada.

Por que a ponte será demolida?

A estrutura de 459 metros de extensão é o principal acesso rodoviário a São Luís pela BR-135. Avaliações técnicas identificaram diversos sinais de deterioração, como deslocamentos em blocos de concreto, corrosão de componentes metálicos e fissuras.

Também foram constatadas a redução da resistência estrutural, a idade da construção e as características do tráfego atual. A primeira etapa dos trabalhos consiste na instalação de tapumes para isolar e proteger a área da obra.

Ponte já havia passado por intervenção

Em 2017, a ponte passou por uma intervenção emergencial após o surgimento de rachaduras e deformações. Na época, a estrutura recebeu reforços com cabos de aço e concreto.

Mesmo com a intervenção, novos problemas estruturais apareceram, o que levou à decisão de substituir completamente a ponte.

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