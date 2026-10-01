Congresso IBGC: o ser humano na liderança da transformação

Nos dias 7 e 8 de outubro, em São Paulo, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) realizará a 27ª edição do seu tradicional congresso. Com o tema “O ser humano na liderança da transformação”, o evento vai destacar como conselheiros, executivos e lideranças podem atuar diante de um ambiente cada vez mais complexo, conectando estratégia, tecnologia, ética, cultura e propósito. O principal fórum brasileiro sobre governança corporativa ocorrerá em um momento em que a inteligência artificial avança, os cenários geopolíticos mudam e novos riscos surgem. No centro das decisões, permanece o elemento humano.

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“Transformações profundas exigem lideranças capazes de decidir em meio à incerteza. A governança oferece referências para que as organizações respondam a novos riscos, mantenham a coerência entre estratégia e ação e gerem valor para a sociedade. O Congresso reunirá diferentes perspectivas para apoiar conselheiros e executivos diante desse desafio”, afirma Valeria Café, diretora-geral do IBGC.

A programação reunirá palestrantes nacionais e internacionais reconhecidos pelo mercado por debaterem os principais desafios enfrentados pelas empresas. O público também terá acesso a discussões sobre inteligência artificial, inovação, sustentabilidade e casos práticos. A curadoria do evento garantiu diversidade de palestrantes representando organizações de diferentes setores e regiões.

Alguns nomes confirmados são: Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Eurasia Group; o embaixador Thomas Shannon; Sergio Rial, presidente do Conselho da Vibra Energia; Ciro Possobom, presidente e CEO da Volkswagen do Brasil; Jeane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury; Miguel Setas, CEO da Motiva; Guilherme Horn, líder do WhatsApp para Índia, Indonésia e Brasil; Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil.

Também estão confirmados: Antônio Bizzo, presidente do Conselho de Administração do IBGC; Luis Carlos Affonso, CTO da Embraer; Gabriela Blanchet, embaixadora global da Chapter Zero Alliance e presidente do Conselho de Líderes pelo Clima do Chapter Zero Brazil; Marina Copola, diretora da Comissão de Valores Mobiliários; Silvia Bugelli, diretora jurídica estatutária da B3; Vicky Bloch, sócia-diretora da Vicky Bloch Associados.

O público também poderá conhecer mais sobre o IBGC Famílias, dedicado ao desenvolvimento das famílias empresárias, para que reconheçam sua relevância, ampliem sua capacidade de contribuição e construam continuidade. A iniciativa reúne experiências, espaços de participação, formação e conhecimento sob uma visão integrada de família, propriedade e negócio.

As inscrições para o 27º Congresso IBGC podem ser realizadas no link - https://congresso.ibgc.org.br/.

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Assessoria de Imprensa do IBGC - ibgc@viveiros.com.br?