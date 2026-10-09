A diferença entre Lula e Flávio que tirou Augusto Cury da neutralidade

Augusto Cury saiu da neutralidade e decidiu apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno.

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Disse que não será “submisso” e alegou oficialmente que o candidato do PL se comprometeu a levar em conta várias de suas propostas.

Mas houve um fato que, segundo Cury relata nos bastidores, pesou mais na decisão.

Lula mandou uma série de interlocutores negociar com o candidato do Avante, que terminou em terceiro lugar na disputa presidencial.

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Flávio pegou o telefone e ele próprio ligou para o escritor e psiquiatra. Direto, sem intermediários.