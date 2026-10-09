Assine
overlay
Início PlatôBr

A diferença entre Lula e Flávio que tirou Augusto Cury da neutralidade

O escritor e psiquiatra recebeu 3,5 milhões de votos no primeiro turno e, agora, decidiu apoiar o candidato do PL na segunda rodada da eleição

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
09/10/2026 10:59

compartilhe

×
A diferença entre Lula e Flávio que tirou Augusto Cury da neutralidade
A diferença entre Lula e Flávio que tirou Augusto Cury da neutralidade crédito: Foto: Reprodução

Augusto Cury saiu da neutralidade e decidiu apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Disse que não será “submisso” e alegou oficialmente que o candidato do PL se comprometeu a levar em conta várias de suas propostas.

Mas houve um fato que, segundo Cury relata nos bastidores, pesou mais na decisão.

Lula mandou uma série de interlocutores negociar com o candidato do Avante, que terminou em terceiro lugar na disputa presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio pegou o telefone e ele próprio ligou para o escritor e psiquiatra. Direto, sem intermediários.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay