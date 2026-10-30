Daniel Lancaster confirma busca pelo bi das Mil Milhas em 2027

Daniel Lancaster confirmou presença nas Mil Milhas de janeiro de 2027 e pretende conquistar o bicampeonato ao lado de André Moraes Jr. e Flávio Abrunhosa. Os três voltarão a dividir o carro #22, preservando a formação que venceu a edição anterior da tradicional corrida de longa duração.

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A decisão de manter o trio valoriza uma característica central das provas de resistência: a integração entre os pilotos. Em uma competição extensa, não basta alcançar velocidades elevadas em voltas isoladas. É preciso administrar o ritmo, interpretar as condições da pista, preservar o equipamento e executar as trocas de condutores sem comprometer a estratégia.

O calendário impõe uma transição rápida entre compromissos. A final do Endurance Brasil está prevista para 5 de dezembro de 2026, em Brasília. Já as Mil Milhas estão confirmadas para o fim de janeiro de 2027. Nesse intervalo, a equipe terá de converter a experiência acumulada ao longo da temporada em um plano específico para a defesa do título.

O desempenho recente do carro #22 oferece uma referência importante. Na etapa do Endurance Brasil disputada em Brasília em 24 de outubro, o trio terminou em quarto lugar. Na mesma corrida, André Moraes Jr. registrou a volta mais rápida ao volante do protótipo, sinalizando o potencial de velocidade da formação mesmo sem uma vitória naquela ocasião.

A busca por um segundo título consecutivo, entretanto, exigirá mais do que repetir o desempenho de uma única etapa. Nas Mil Milhas, a consistência ao longo da prova ganha peso decisivo. Cada entrada nos boxes, cada decisão sobre o ritmo e cada período de pilotagem pode influenciar o resultado final. Por isso, a preparação envolve tanto o trabalho técnico com o carro quanto a definição de procedimentos compartilhados pelos três competidores.

Para Lancaster, a permanência de Moraes Jr. e Abrunhosa representa a possibilidade de aproveitar o conhecimento construído em conjunto. A conquista anterior fornece experiência, mas não assegura qualquer vantagem automática sobre os adversários. O novo desafio será transformar entrosamento e planejamento em desempenho sustentável durante toda a corrida.

O intervalo entre dezembro e janeiro também reforça a importância da organização. Após o encerramento do Endurance Brasil, a atenção se voltará para a revisão do equipamento, a análise de dados e a elaboração de alternativas estratégicas. A duração da disputa torna necessário antecipar cenários diferentes, sem perder a capacidade de reagir a situações inesperadas.

A continuidade do carro #22 cria uma narrativa esportiva clara para o início de 2027. O trio que alcançou o título retornará à pista com a responsabilidade de defendê-lo. Ao mesmo tempo, os resultados obtidos em Brasília indicam que a formação segue competitiva e dispõe de elementos concretos para orientar a preparação.

O objetivo anunciado é voltar ao ponto mais alto do pódio. Até lá, Daniel Lancaster, André Moraes Jr. e Flávio Abrunhosa terão pela frente um período de trabalho concentrado, em que a velocidade precisará caminhar ao lado da resistência, da disciplina e da execução coletiva.

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A sequência entre o campeonato nacional e a tradicional prova de janeiro abre uma nova fase para o trio. A manutenção da formação vencedora cria continuidade, mas também eleva a expectativa sobre a capacidade de defender a conquista em condições diferentes. A organização dos turnos de pilotagem será parte essencial desse esforço. O trabalho nos boxes também terá influência sobre o resultado. O carro #22 voltará a representar a formação campeã.