Por que o Aeroporto Carlos Prates foi fechado e para onde foram os voos?

O Aeroporto Carlos Prates encerrou as atividades em 2023 em meio a posicionamentos divergentes sobre o funcionamento do espaço. A Prefeitura de Belo Horizonte e moradores da vizinhança defendiam a desativação do aeródromo. Em sentido contrário, pilotos em formação nas escolas instaladas na estrutura e representantes de empresas atuantes no local reivindicavam a manutenção dos serviços.

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Atividades e suporte à aviação executiva

O local funcionava como um dos principais apoios para a aviação executiva em Minas Gerais. O aeródromo tinha foco primordial no treinamento de pilotos, atendendo inclusive a formação de quadros da Polícia Militar, da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros do estado.

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O espaço também abrigava atividades de aviação desportiva, movimentação de pequeno porte e construção de aeronaves. A definição para o encerramento ocorreu por portaria publicada em dezembro de 2022 pelo Ministério da Infraestrutura, que determinou a transferência da exploração do aeroporto até 1º de abril de 2023.

Acidentes e temor dos moradores vizinhos

A ocorrência frequente de acidentes nas imediações gerou temor na população vizinha. Moradores do entorno relataram apreensão e medo em relação às operações aéreas diárias no terminal.

Diversos acidentes foram registrados nas proximidades do aeroporto ao longo dos anos:

2019: três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um avião de pequeno porte cair a cerca de 1,3 quilômetro da cabeceira da pista.

Dezembro de 2014: um avião de pequeno porte caiu na pista marginal do Anel Rodoviário depois de tentar pousar no aeroporto, ferindo o piloto.

Novembro de 2014: uma aeronave de pequeno porte caiu sobre uma casa localizada próxima ao aeroporto. O piloto e um aluno foram encaminhados para atendimento no hospital.

Agosto de 2012: um helicóptero se chocou contra um barranco perto da pista, deixando duas pessoas feridas.

Para onde foram os voos?

As atividades de aviação de pequeno porte, instrução de voo e táxi aéreo que operavam no local foram direcionadas para outros espaços da região metropolitana, com destaque para o Aeroporto da Pampulha.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.