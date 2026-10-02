Campeão do ‘Largados e Pelados Brasil’ revela estratégia para sobreviver sem roupa na natureza

O sucesso também abriu caminho para produções derivadas, como “Largados e Pelados: A Tribo”, primeira edição brasileira desse formato, na qual dez sobreviventes encararam 30 dias na savana sul-africana. Em 2026, a franquia brasileira ganhou uma nova temporada em um dos cenários mais rigorosos já apresentados pela produção nacional, a Savana Negra, na África do Sul. Foto: Divulgação