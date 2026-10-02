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Campeão do ‘Largados e Pelados Brasil’ revela estratégia para sobreviver sem roupa na natureza

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Redação Flipar
  • “Largados e Pelados” é um reality show de sobrevivência produzido pelo Discovery Channel e conhecido internacionalmente pelo título “Naked and Afraid”. A produção estreou nos Estados Unidos em 2013 e coloca participantes desconhecidos diante de ambientes naturais extremos, sem roupas, comida ou água.
    “Largados e Pelados” é um reality show de sobrevivência produzido pelo Discovery Channel e conhecido internacionalmente pelo título “Naked and Afraid”. A produção estreou nos Estados Unidos em 2013 e coloca participantes desconhecidos diante de ambientes naturais extremos, sem roupas, comida ou água. Foto: Reprodução
  • Em 2026, por exemplo, “Largados e Pelados: Campeões do Mundo” reuniu sobrevivencialistas de diferentes países em uma competição internacional na África do Sul. No Brasil, a adaptação nacional estreou em 9 de novembro de 2021 e manteve a essência do formato original, com brasileiros submetidos a condições severas de sobrevivência.
    Em 2026, por exemplo, “Largados e Pelados: Campeões do Mundo” reuniu sobrevivencialistas de diferentes países em uma competição internacional na África do Sul. No Brasil, a adaptação nacional estreou em 9 de novembro de 2021 e manteve a essência do formato original, com brasileiros submetidos a condições severas de sobrevivência. Foto: Divulgação/Discovery
  • O sucesso também abriu caminho para produções derivadas, como “Largados e Pelados: A Tribo”, primeira edição brasileira desse formato, na qual dez sobreviventes encararam 30 dias na savana sul-africana. Em 2026, a franquia brasileira ganhou uma nova temporada em um dos cenários mais rigorosos já apresentados pela produção nacional, a Savana Negra, na África do Sul.
    O sucesso também abriu caminho para produções derivadas, como “Largados e Pelados: A Tribo”, primeira edição brasileira desse formato, na qual dez sobreviventes encararam 30 dias na savana sul-africana. Em 2026, a franquia brasileira ganhou uma nova temporada em um dos cenários mais rigorosos já apresentados pela produção nacional, a Savana Negra, na África do Sul. Foto: Divulgação
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