A Data Fifa prejudica os clubes e as competições

Arrascaeta está fora da semifinal da Copa Libertadores e pode não disputar a final, caso o Flamengo chegue, porque se machucou atuando na Data Fifa pela seleção uruguaia. Quebrou o braço e a previsão é de oito semanas imobilizado, após a cirurgia. Mbappé se machuchou, atuando pela França, na Liga das Nações, e vai desfalcar o Real Madrid por algumas semanas. Isso é um absurdo. Estou falando de dois grandes jogadores, que custam uma fortuna aos seus clubes e que são fundamentais. Tudo isso, para disputar jogos inexpressivos, mesmo, no caso de Mbappé, sendo a Liga das Nações, que, na minha visão, não tem razão de ser, já que a Copa do Mundo terminou há pouco mais de 2 meses. Um calendário esdrúxulo, sem nenhum propósito. Os clubes não são ressarcidos do prejuízo financeiro e moral, e as entidades futebolísticas estão se lixando.

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Vamos falar o português claro: o que interessa no universo das seleções é a Copa do Mundo. No caso da Europa, a Eurocopa é aceitável, já na América do Sul, onde o futebol faliu, a Copa América é um lixo. Nem mesmo o Brasil, que aliás, nunca se importou com a competição, consegue ganhá-la, ultimamente, tamanha a carência e a falta de grandes jogadores. Os clubes estão na lama, com dívidas gigantescas e pagando salários de Europa a ex-jogadores em atividade, principalmente no futebol brasileiro. Um amistoso ou outro contra uma grande seleção é perfeitamente aceitável, mas parar competições por causa de uma “super Data Fifa” é realmente um absurdo. As equipes investem alto nos jogadores, para tê-los, principalmente, nos grandes jogos e decisões. Além disso, no caso dos brasileiros, há viagens longas, cansativas, para o outro lado do mundo, para enfrentar Austrália e Índia, uma aberração.

Que sentido faz, por exemplo, a Liga das Nações, se há Copa do Mundo de 4 em 4 anos, e a Eurocopa, também de 4 em 4 anos, que muitos dizem ser um “Mundial sem Brasil e Argentina”. Eu não vejo sentido nisso. Os torcedores estão se lixando para essas seleções e querem mesmo é ver seus campeonatos, no caso da América do Sul, terminando com seu clube campeão. Na Europa, é começo de temporada, e jogadores mal-condicionados correm sim o risco de contusão. Gakpo, atacante holandês, que pertence ao Liverpool, se machucou gravemente no jogo com a Sérvia, e o outro atacante, Brobbey, também sofreu uma contusão muscular em jogo contra a Alemanha. Tudo isso, para disputar um troféu que não vale absolutamente nada.

Os clubes vivem reclamando do calendário e os jogadores do excesso de jogos. Entendo que para pagar os altos salários, quanto mais jogos melhor, mas a qualidade do espetáculo cai e as contusões assombram todas as equipes. Antigamente, as seleções faziam dois amistosos por ano, e mesmo assim gigantes contra gigantes. Hoje, se desfalcam equipes para enfrentar Zâmbia, Índia e Austrália. Tem mesmo algo de muito errado. Se o Flamengo chegar à final da Libertadores e não puder contar com Arrascaeta, a Federação Uruguaia e a Fifa estão pouco se lixando, mas o clube e sua torcida vão lamentar profundamente sem ter onde recorrer. Pelo fim da Data Fifa, esse é o desejo dos torcedores mundo afora.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.