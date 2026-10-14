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Nicolas Cage diz que pode deixar de trabalhar com a Amazon, e o impasse envolve uma cláusula sobre inteligência artificial no projeto em que vive o Homem Aranha

Ao recusar o uso de tecnologia em novo projeto, astro revela desejo de apoiar novas visões criativas e antecipa possível papel em True Detective

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
14/10/2026 13:44

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Nicolas Cage diz que pode deixar de trabalhar com a Amazon, e o impasse envolve uma cláusula sobre inteligência artificial no projeto em que vive o Homem Aranha
Nicolas Cage, que defende uma atuação &quot;manual&quot; no cinema, criticou o uso de inteligência artificial na indústria crédito: Créditos: depositphotos.com / arp

Nicolas Cage revelou o desejo de trabalhar com diretores da Geração Z enquanto estúdios de Hollywood ampliam a aplicação de inteligência artificial. O ator participou de um painel na New York Comic Con durante intervalo das gravações do longa-metragem "Perish", em Minneapolis.

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Ao refletir sobre a própria permanência na atuação diante da rápida circulação de dados, o artista relembrou o trabalho na única temporada de "Spider-Noir", do Prime Video, comparando a dinâmica atual da indústria com a velocidade da cultura de memes.

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Rejeição ao uso de inteligência artificial

Cage declarou que não apoia a tecnologia no cinema. O artista citou que a Amazon realizou um investimento de 50 bilhões de dólares na OpenAI e ressaltou a recusa em assinar o termo que liberava a utilização de inteligência artificial na produção de "Spider-Noir".

Diante dessa escolha, o ator avaliou a probabilidade de não realizar novos projetos com o estúdio. O profissional busca parcerias com cineastas jovens da Geração Z, valorizando produções feitas manualmente por criadores que surgem na cultura do YouTube.

Planos na televisão e novos projetos

O astro também comentou a possibilidade de integrar o elenco da quinta temporada da série "True Detective". Cage explicou que a necessidade de sustentar a família e a opção de evitar filmes consecutivos motivam uma nova atuação na televisão.

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O artista relembrou anúncios precipitados da indústria, citando quando o diretor Jonathan Turteltaub afirmou que o ator estaria em "National Treasure 3" sem acordo firmado. Em tom de brincadeira, disse que faria um filme no qual o personagem Ben Gates buscaria arquivos de Epstein.


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