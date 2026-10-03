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Tradições, desafios e desenvolvimento do Camboja
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Parque Nacional de Cardarmon, no Camboja - Andyb3947/Wikimedia Commons Foto: Andyb3947/Wikimedia Commons
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Após anos de guerra civil, o Khmer Vermelho tomou o poder em 1975 e governou até 1979, deixando um legado de atrocidades e traumas. Os conflitos continuaram nos anos seguintes, e os Acordos de Paz de Paris, assinados em 1991, abriram caminho para a transição política. A Autoridade de Transição das Nações Unidas (UNTAC) organizou as eleições de 1993, um marco na reconstrução do país. Foto: Wikimedia Commons
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Em Phnom Penh, o Museu Nacional do Camboja preserva uma importante coleção de arte e cultura khmer. Seu acervo reúne esculturas, cerâmicas e objetos de diferentes períodos da história do país. As peças ajudam a conhecer a herança artística e religiosa da civilização khmer. Foto: Wikimedia Commons
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O museu também abriga peças dos períodos pré-angkoriano e angkoriano, que retratam a antiga civilização khmer. Esculturas e objetos revelam aspectos das crenças e da produção artística de diferentes épocas. Esse patrimônio ajuda a compreender a história da região e suas transformações culturais. Foto: Wikimedia Commons
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Um dos mais emblemáticos símbolos do país é Angkor Wat, o maior monumento religioso do mundo, originalmente construído como um templo hindu e posteriormente convertido ao budismo.Este complexo monumental, incluindo outros templos como Angkor Thom e Ta Prohm, é Patrimônio Mundial da UNESCO e atrai turistas de todo o mundo. Foto: Sharon Ang/Pixabay
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As exportações têm grande peso na economia do Camboja, com destaque para a indústria do vestuário. Em 2025, roupas, calçados e artigos de viagem responderam por cerca de 50% do valor total exportado. O setor é uma importante fonte de empregos e receitas para o país. Foto: Wikimedia Commons
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O Camboja exporta roupas, calçados, borracha e arroz, tendo Estados Unidos, China e Vietnã entre seus principais parceiros comerciais. A pobreza caiu de 33,8% em 2009 para 17,8% em 2019/2020, segundo a linha nacional. A pandemia comprometeu parte desses avanços. Foto: Imagem gerada por i.a
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As cheias do rio Mekong ajudam a fertilizar planícies agrícolas do Camboja, depositando sedimentos no solo. O clima tropical alterna estações seca e chuvosa, sob influência das monções. O calor e as chuvas também influenciam o turismo, importante para a economia nacional. Foto: Imagem gerada por i.a
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Phnom Penh, capital e cidade mais populosa do Camboja, é um importante centro econômico e cultural. Entre suas atrações estão o Palácio Real, a Pagoda de Prata e o Museu Nacional. Mercados como o Central e o Tuol Tompoung também fazem parte da vida local e atraem visitantes. Foto: Milei.vencel - wikimedia commons
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Siem Reap é uma das principais bases para visitar os templos de Angkor, com ampla estrutura turística. Próximo à cidade fica o Tonle Sap, o maior lago de água doce do Sudeste Asiático. No centro, a Pub Street reúne bares, restaurantes e opções de vida noturna. Foto: Wikimedia Commons
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O Camboja tinha cerca de 17,8 milhões de habitantes em 2025, segundo estimativas da ONU. O budismo é predominante: 97,1% da população se declarou budista no censo de 2019. A religião tem forte presença nas tradições, nas celebrações e na vida cotidiana do país. Foto: Wikimedia Commons
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Entre algumas manifestações culturais mais significativas, destaca-se o Royal Ballet of Cambodia, uma forma de arte reconhecida como Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade pela UNESCO, que preserva danças tradicionais que remontam ao antigo Camboja. Foto: Youtube/SLICE
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As marcas das guerras e dos massacres permanecem na memória do Camboja. A reconstrução do país envolve preservar sua cultura e enfrentar desafios sociais e econômicos. Entre tradições e mudanças, os cambojanos buscam melhores condições de vida sem esquecer o passado. Foto: Wikimedia Commons
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Com templos históricos, cidades movimentadas e paisagens diversas, o Camboja oferece um encontro com a cultura do Sudeste Asiático. O turismo tem papel importante na economia do país. O desafio é conciliar o desenvolvimento com a preservação do patrimônio e melhores condições de vida para a população. Foto: allPhoto Bangkok pexels