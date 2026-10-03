Tradições, desafios e desenvolvimento do Camboja

Após anos de guerra civil, o Khmer Vermelho tomou o poder em 1975 e governou até 1979, deixando um legado de atrocidades e traumas. Os conflitos continuaram nos anos seguintes, e os Acordos de Paz de Paris, assinados em 1991, abriram caminho para a transição política. A Autoridade de Transição das Nações Unidas (UNTAC) organizou as eleições de 1993, um marco na reconstrução do país. Foto: Wikimedia Commons