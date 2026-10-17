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Após dez anos, banda irlandesa U2 anuncia retorno ao Brasil com dois shows
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As apresentações integram a divulgação de “Carnaval De Luz”, 16º álbum de estúdio do grupo, previsto para chegar ao mercado em 13 de novembro de 2026. O cantor e compositor americano Beck será responsável pela abertura dos espetáculos, que têm produção da Live Nation. A turnê também prevê apresentações na Cidade do México, em fevereiro, e em Buenos Aires, na Argentina, em março. Foto: Petr (Happy24)/Wikimedia Commons
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Formado em Dublin, na Irlanda, em 1976, o U2 surgiu a partir de um anúncio colocado pelo baterista Larry Mullen Jr. no mural de sua escola, convocando músicos para formar uma banda. O grupo inicial reunia Paul Hewson, conhecido como Bono, o guitarrista David Evans, chamado de The Edge, o baixista Adam Clayton e o próprio Mullen. Antes de adotar o nome definitivo, os integrantes utilizaram as denominações Feedback e The Hype. A formação permaneceu unida ao longo das décadas, tornando-se uma das m Foto: Anton Corbijn/Wikimedia Commons
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O primeiro álbum da banda, “Boy”, foi lançado em 1980 e apresentou ao público uma sonoridade marcada pela energia do pós-punk, pelas guitarras atmosféricas de The Edge e pela interpretação intensa de Bono. O trabalho foi seguido por “October”, de 1981, e “War”, de 1983, disco que ampliou a projeção internacional do quarteto. Entre as faixas mais conhecidas dessa fase estão “Sunday Bloody Sunday” e “New Year's Day”. As composições também evidenciaram o interesse do grupo por conflitos políticos, Foto: World Economic Forum/Wikimedia Commons
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A consagração mundial veio em 1987 com “The Joshua Tree”, álbum que consolidou a presença do U2 entre os principais nomes da música. O disco reúne canções como “With or Without You”, “I Still Haven't Found What I'm Looking For” e “Where the Streets Have No Name”. A obra alcançou grande sucesso comercial e venceu o Grammy de Álbum do Ano, além de receber o prêmio de Melhor Performance de Rock por um Duo ou Grupo com Vocal. O trabalho também reforçou a capacidade da banda de combinar rock, referên Foto: Ian Wilson/Wikimedia Commons
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No fim dos anos 1980 e no início da década seguinte, o grupo passou por uma transformação estética e musical. Após o lançamento de “Rattle and Hum”, em 1988, os integrantes buscaram novos caminhos criativos, processo que culminou em “Achtung Baby”, de 1991. Gravado em parte em Berlim, o álbum incorporou elementos de música eletrônica, dance e rock alternativo, distanciando-se da sonoridade predominante em seus trabalhos anteriores. Faixas como “One” e “Mysterious Ways” se tornaram referências de Foto: U2start/Wikimedia Commons
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Em 2000, o U2 lançou “All That You Can't Leave Behind”, álbum que recuperou parte da abordagem melódica associada aos maiores sucessos da banda e apresentou canções como Beautiful Day, Elevation e Walk On. O disco obteve reconhecimento comercial e artístico, conquistando diversos prêmios Grammy. Quatro anos depois, “How to Dismantle an Atomic Bomb” deu continuidade ao sucesso com faixas como “Vertigo e “City of Blinding Lights”. Nesse período, o quarteto consolidou sua reputação também como atra Foto: Paul Jones/Wikimedia Commons
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Nas décadas seguintes, o grupo manteve a atividade com lançamentos como “No Line on the Horizon”, de 2009, “Songs of Innocence”, de 2014, e Songs of Experience, de 2017. Em 2005, o U2 entrou para o Rock and Roll Hall of Fame, reconhecimento de sua influência na história do gênero. Além da música, Bono ganhou destaque por iniciativas internacionais relacionadas ao combate à pobreza e à Aids, enquanto os demais integrantes também participaram de projetos sociais. Em 2023 e 2024, a banda realizou u Foto: Benjamin Bellamy/Wikimedia Commons
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