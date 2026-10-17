Após dez anos, banda irlandesa U2 anuncia retorno ao Brasil com dois shows

O primeiro álbum da banda, “Boy”, foi lançado em 1980 e apresentou ao público uma sonoridade marcada pela energia do pós-punk, pelas guitarras atmosféricas de The Edge e pela interpretação intensa de Bono. O trabalho foi seguido por “October”, de 1981, e “War”, de 1983, disco que ampliou a projeção internacional do quarteto. Entre as faixas mais conhecidas dessa fase estão “Sunday Bloody Sunday” e “New Year's Day”. As composições também evidenciaram o interesse do grupo por conflitos políticos, Foto: World Economic Forum/Wikimedia Commons