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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cancela live, e equipe cita aniversário da esposa

Campanha atribuiu cancelamento à comemoração do aniversário de Fernanda Bolsonaro; senador tem apenas o debate da TV Globo na agenda desta sexta-feira (23)

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EDUARDO MOURA
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EDUARDO MOURA
Repórter
22/10/2026 22:30 - atualizado em 22/10/2026 22:49

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Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Reprodução/G1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A três dias da eleição, a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) cancelou nesta quinta-feira (22) a live semanal que faz.

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A Folha de S.Paulo perguntou o motivo à equipe do candidato, que citou o aniversário da esposa do senador, Fernanda Bolsonaro. A equipe do congressista não fez nenhum anúncio à imprensa informando sobre o cancelamento.

A ausência vem em um dia marcado por uma "guerra de sigilos" entre os candidatos. Lula e Flávio assinaram, mais cedo, um acordo pela abertura mútua das informações bancárias, fiscais e telefônicas.

O acerto também envolve dados de parentes e pessoas próximas de ambos e prevê a disponibilização das informações até o fim desta quinta.

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O presidente desafiou o senador a abrir os sigilos no domingo (18), no debate da Band, e depois chegou a comparar a ideia a uma partida de truco. O candidato bolsonarista não aceitou a princípio. Depois, colocou condições para aceitar o acordo. A campanha petista vinha pressionando o adversário publicamente.

Foi nesta quinta, também, que a pesquisa Datafolha marcou um empate entre os dois ainda mais acirrado. Tanto o senador quanto o presidente têm 50% dos votos válidos.

"Ao seu lado topo qualquer desafio e tenho certeza que vamos vencer juntos todos eles! Você é tão maravilhosa que até nasceu dia 22! rs", postou Flávio. "Te amo pra sempre, do marido que você lapidou pra te fazer feliz! Feliz Aniversário!"

"Faço aniversário hoje, dia 22, e no domingo é a vez do Brasil cravar 22 nas urnas!", postou Fernanda nas redes.

No mesmo horário da live de Flávio, Lula fez uma transmissão ao vivo junto com o deputado André Janones (Rede-MG), o criador do canal "Exército do Lula", que reúne mais de 5,6 milhões de apoiadores no WhatsApp e se tornou a principal ferramenta de mobilização virtual da campanha pela reeleição.

Nesta sexta-feira (23), Flávio não terá nenhum compromisso público a não ser o debate na Globo. Desta vez, a emissora incluiu regra "antideboche". Apenas o candidato com a palavra poderá circular livremente pelo cenário, enquanto o adversário deverá permanecer em seu púlpito até a sua vez de falar.

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A restrição foi incluída a pedido da campanha do petista, após Flávio se posicionar atrás de Lula durante falas do presidente no debate da Band.

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