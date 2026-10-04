Thais Fersoza vira alvo de ‘haters’ após publicar foto usando vermelho

Thais Fersoza, de 42 anos, virou alvo de "haters" nos comentários de uma publicação nas redes sociais. Em um "dump" com fotos de setembro, publicado na quinta-feira (1º/10), a atriz aparece usando uma blusa vermelha, cor que ganhou significado eleitoral às vésperas das eleições 2026. A imagem provocou reações de usuários identificados com diferentes campos políticos.



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Entre os comentários, eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) reagiram com mensagens dizendo que deixariam de seguir a mulher do cantor sertanejo Michel Teló, de 45 anos. Do outro lado, apoiadores do presidente Lula (PT), celebraram a escolha da roupa. "O vermelho cai bem", escreveu um dos seguidores.

Parte das mensagens foi apagada posteriormente. Entre os poucos comentários que permaneceram estavam frases como "Deve ter perdido seguidores. Com certeza", "Passei a te seguir agora pelo seu posicionamento político", "Se alguém tem dúvida é só olhar quem ela segue para saber em que vota" e "Que decepção".





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As reações indicam que a publicação passou a ser interpretada por alguns usuários como uma tomada de posição política, embora a atriz não tenha feito, nem na postagem nem em outras instâncias, uma declaração explícita sobre preferência eleitoral.