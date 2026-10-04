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Thais Fersoza vira alvo de ‘haters’ após publicar foto usando vermelho

Entre as mensagens, seguidores disseram que deixariam de acompanhar a atriz, outros elogiaram a escolha da cor

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Folhapress - Notícias
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Repórter
04/10/2026 19:13

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Thais Fersoza recebeu críticas e manifestações de apoio nas redes sociais após aparecer usando uma blusa vermelha
Thais Fersoza recebeu críticas e manifestações de apoio nas redes sociais após aparecer usando uma blusa vermelha crédito: Instagram/ Reprodução

Thais Fersoza, de 42 anos, virou alvo de "haters" nos comentários de uma publicação nas redes sociais. Em um "dump" com fotos de setembro, publicado na quinta-feira (1º/10), a atriz aparece usando uma blusa vermelha, cor que ganhou significado eleitoral às vésperas das eleições 2026. A imagem provocou reações de usuários identificados com diferentes campos políticos. 

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Entre os comentários, eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) reagiram com mensagens dizendo que deixariam de seguir a mulher do cantor sertanejo Michel Teló, de 45 anos. Do outro lado, apoiadores do presidente Lula (PT), celebraram a escolha da roupa. "O vermelho cai bem", escreveu um dos seguidores.



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Parte das mensagens foi apagada posteriormente. Entre os poucos comentários que permaneceram estavam frases como "Deve ter perdido seguidores. Com certeza", "Passei a te seguir agora pelo seu posicionamento político", "Se alguém tem dúvida é só olhar quem ela segue para saber em que vota" e "Que decepção".



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As reações indicam que a publicação passou a ser interpretada por alguns usuários como uma tomada de posição política, embora a atriz não tenha feito, nem na postagem nem em outras instâncias, uma declaração explícita sobre preferência eleitoral.


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