Slash, do Guns N' Roses, anuncia quatro shows no Brasil
Com largada em Florianópolis e encerramento em São Paulo, evento projeta datas em Curitiba e no Rio
compartilhe
FOLHAPRESS - O guitarrista do Guns N' Roses, Slash virá ao Brasil para quatro shows de sua carreira solo em 2027. As apresentações da "Flying Blind World Tour" acontecem em parceria com o cantor Myles Kennedy e a banda The Conspirators. A pré-venda e a venda de ingressos iniciam na próxima semana, nos dias 7 e 9 de outubro, respectivamente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A turnê começa em Florianópolis, na Arena Opus, em 10 de abril de 2027. Em seguida, passa por Curitiba, na Live Curitiba, no dia 11, e pelo Rio de Janeiro, na Fundição Progresso, no dia 13. A sequência de shows termina em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 14.
Bia e Victor enfrentam desafios na nova temporada de ‘Amor da minha vida’
A pré-venda será aberta para clientes do banco Itaú na próxima quarta (7/10), às 10h, e se estende até sexta (9/10), às 9h59. É possível comprar bilhetes com 15% de desconto e parcelá-los em até três vezes sem juros.
Já a venda geral está marcada para sexta (9), também às 10h. Os canais oficiais de vendas são Eventim, para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, e Minha Entrada, para Florianópolis. Os valores ainda não foram divulgados.
Leia Mais
No repertório das apresentações no Brasil, estão confirmados sucessos como "Anastasia" e "You're a Lie", além de novas faixas do grupo. A produção é da 30e.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Slash, Myles Kennedy e The Conspirators já lançaram quatro discos. São eles: "Apocalyptic Love" (2012), "World on Fire" (2014), "Living the Dream" (2018) e "4" (2022).