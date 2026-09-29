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Thais Fersoza se encanta com ‘sósias’ Teló e grávida Bruna Biancardi

Influenciadora abre álbum de fotos com o marido, o cunhado e os filhos e rasga elogios a Bruna Biancardi: 'gravidinha mais linda'

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ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
29/09/2026 13:10 - atualizado em 29/09/2026 13:31

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Thais Fersoza se encanta com ‘sósias’ Teló e grávida Bruna Biancardi
Thais Fersoza se encanta com ‘sósias’ Teló e grávida Bruna Biancardi crédito: Tupi

A atriz e influenciadora Thais Fersoza compartilhou em seu Instagram, nesta segunda-feira (28), fotos de encontros com amigos e familiares durante o fim de semana. As imagens foram registradas durante o NFL Rio Game 2026, realizado no Estádio do Maracanã.

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O evento esportivo contou com a vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys e teve apresentações de Péricles, Kandace Lindsey, Pedro Sampaio e Ricky Martin.

Em suas publicações, Thais Fersoza mostrou momentos com os filhos Melinda Teló, de dez anos, e Teodoro Teló, de nove, frutos de seu casamento com o cantor Michel Teló. Ela também reencontrou Neymar e Bruna Biancardi.

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Bruna, que está grávida de sua terceira filha com o jogador do Santos, recebeu elogios da influenciadora. "Feliz em encontrar vocês! Gravidinha mais linda", escreveu Thais.

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A atriz também postou um clique dos irmãos Teo Teló e Michel Teló, a quem chamou de ‘sósias’. "Dupla dinâmica", comentou Thais sobre o marido, com quem é casada desde 2014, e o cunhado. Teo é casado com a influenciadora Gabi Luthai.

Tópicos relacionados:

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