Thais Fersoza se encanta com ‘sósias’ Teló e grávida Bruna Biancardi
Influenciadora abre álbum de fotos com o marido, o cunhado e os filhos e rasga elogios a Bruna Biancardi: 'gravidinha mais linda'
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A atriz e influenciadora Thais Fersoza compartilhou em seu Instagram, nesta segunda-feira (28), fotos de encontros com amigos e familiares durante o fim de semana. As imagens foram registradas durante o NFL Rio Game 2026, realizado no Estádio do Maracanã.
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O evento esportivo contou com a vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys e teve apresentações de Péricles, Kandace Lindsey, Pedro Sampaio e Ricky Martin.
Em suas publicações, Thais Fersoza mostrou momentos com os filhos Melinda Teló, de dez anos, e Teodoro Teló, de nove, frutos de seu casamento com o cantor Michel Teló. Ela também reencontrou Neymar e Bruna Biancardi.
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Bruna, que está grávida de sua terceira filha com o jogador do Santos, recebeu elogios da influenciadora. "Feliz em encontrar vocês! Gravidinha mais linda", escreveu Thais.
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A atriz também postou um clique dos irmãos Teo Teló e Michel Teló, a quem chamou de ‘sósias’. "Dupla dinâmica", comentou Thais sobre o marido, com quem é casada desde 2014, e o cunhado. Teo é casado com a influenciadora Gabi Luthai.