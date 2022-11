Michel Teló e vencedores do 'The voice' se apresentam hoje em BH

Michel Teló estará acompanhado de orquestra no show desta noite (foto: Deivid Correia/divulgação)



Michel Teló se apresenta na capital mineira, nesta quarta-feira (16/11) à noite, acompanhado de orquestra sinfônica regida pelo maestro Eder Paolozzi e de vencedores do programa "The voice Brasil" (Globo), do qual é um dos jurados.





O “Prudential concerts 2022” começa às 21h, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). A inteira custa R$ 160 (setor 1), R$ 130 (setor 2), R$ 100 (setor 3), R$ 90 (setor 5), R$ 80 (setor 4) e R$ 230 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line no site Sympla.