CSM lança betoneira IZI MAX com sistema antifurto e motor removível

A CSM , indústria de Jaraguá do Sul (SC) especializada em equipamentos para construção civil, lançou a betoneira 1 Traço IZI MAX , modelo de 400 litros desenvolvido para facilitar a rotina nos canteiros de obras. O equipamento chega com um sistema que permite retirar o conjunto do motor ao final do expediente e com soluções patenteadas pela empresa, que soma 47 anos de história.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Fundada em 1979, a CSM construiu sua trajetória na fabricação de equipamentos que priorizam a produtividade e a segurança das pessoas. Com a IZI MAX, a empresa reforça a estratégia de investir em engenharia e tecnologia nacional para atender às necessidades de quem trabalha na obra e de quem vende o produto.

O que o lançamento traz

O principal destaque do novo modelo é o sistema antifurto . A tecnologia permite retirar rapidamente o conjunto do motor e guardá-lo em local protegido ao fim do dia de trabalho. A estrutura principal pode continuar na obra, enquanto um dos componentes de maior valor fica armazenado separadamente.

A remoção do módulo também reduz o espaço ocupado pela betoneira no transporte e facilita a manutenção, já que o conjunto do motor pode ser substituído sem desmontar a máquina inteira.

Completam o pacote o sistema de união do tambor sem solda em uma região estrutural, a cremalheira segmentada ajustável e o painel elétrico com disjuntor de proteção contra sobrecarga, tecnologias patenteadas pela CSM.

“A inovação e a tecnologia estão no centro do desenvolvimento dos nossos produtos. Investimos continuamente em soluções que aumentam a durabilidade dos equipamentos, proporcionam misturas de concreto mais eficientes e reduzem os custos de manutenção. Esse compromisso com a qualidade e a evolução dos nossos produtos contribuiu para que a CSM fosse reconhecida 26 vezes como a melhor betoneira do Brasil, consolidando nossa posição de referência no setor da construção civil”, destaca Cristiano Raboch, CEO da CSM.

Proteção do patrimônio em pauta

A segurança dos equipamentos nos canteiros é um tema acompanhado de perto pelas entidades do setor. Em abril de 2026, o SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) informou ter se reunido com o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para integrar as câmeras de vigilância das obras às da Operação Muralha, do governo estadual.

Novidade também para o balcão

Para o varejo, a IZI MAX oferece argumentos que vão além da capacidade de mistura ou da potência do motor. Proteção contra furtos, transporte facilitado e manutenção simplificada são benefícios ligados diretamente às preocupações do comprador, o que favorece uma venda mais consultiva.

O canal tem peso relevante na economia. Segundo o Instituto de Pesquisas da Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção), o país reunia 160.627 lojas de material de construção em 2025, com faturamento de R$ 238,9 bilhões no ano. A Pesquisa Anamaco 2025 mostra ainda que 100% das lojas mantêm atendimento presencial, ambiente em que o cliente compara produtos e recebe orientação técnica.

Esse tipo de argumento também ajuda pequenas e médias lojas a competir por atributos que não dependem exclusivamente de descontos. Pelo estudo da Anamaco, estabelecimentos com até quatro funcionários somam 69,5% do total do setor, cerca de 111.570 pontos de venda. Para esses lojistas, um equipamento com benefícios fáceis de demonstrar contribui para renovar o portfólio e fortalecer o relacionamento com os profissionais da construção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o lançamento, a CSM dá sequência à proposta de repensar equipamentos tradicionais com recursos que facilitam o uso no dia a dia. A nova betoneira da marca reúne, em um mesmo equipamento, capacidade de 400 litros, proteção do motor e manutenção mais simples.