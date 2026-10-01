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IGUAL AS "PRAINHAS"

Avó viaja à Costa Rica e compara Caribe a cidade do interior de SP

Janete Valentim, de 75 anos, foi visitar a neta na América Central e viralizou ao associar as águas cristalinas com as praias de água doce na sua cidade natal

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Maria Reis*
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Repórter
01/10/2026 14:51 - atualizado em 01/10/2026 14:51

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Avó viaja à Costa Rica e compara Caribe a cidade do interior de SP
A Costa Rica, destino de ecoturismo e belezas naturais, oferece atividades como passeios de caiaque em suas águas crédito: Divulgação / @costarica.org

A comparação inusitada entre o mar do Caribe e as águas no interior de São Paulo viralizou nas redes sociais. Janete Valentim, de 75 anos, fez uma viagem à Costa Rica para visitar a neta e declarou, sem hesitar, que o cenário paradisíaco era “igualzinho” a Presidente Epitácio (SP), sua cidade do coração.

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O momento foi registrado em vídeo pela neta, Fernanda Gonçalves Nogueira, que mora no país da América Central há cerca de dois anos. Nas imagens, Janete caminha pela praia e faz o comentário bem-humorado, que rapidamente ganhou a simpatia dos internautas.

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A viagem da família, que incluiu além da avó, a mãe e a irmã de Fernanda, aconteceu entre os dias 6 e 15 de setembro de 2026.

O 'Caribe paulista'

Localizada a cerda de 650 quilômetros da capital, Presidente Epitácio faz divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. As duas unidades federativas são separadas pelo Rio Paraná, que forma as famosas “prainhas” de água doce frequentadas por moradores e turistas, como a própria Janete.

A cidade tinha uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município possui um clima tropical úmido, com uma estação chuvosa durante o verão e um período de seca no inverno.

Praia de areia, coqueiros, guarda-sóis, água azul e grama verde sob céu claro
As "prainhas" de Presidente Epitácio, com paisagens que remetem ao Caribe, se destacam como destino turísticoPortal Giro 10

Paraíso na América Central

A Costa Rica é um dos países mais conhecidos da América Central, com seu território banhado pelos mares do Caribe e do Pacífico. O país é uma referência mundial em preservação ambiental e ecoturismo, atraindo visitantes de todo o mundo interessados em suas belezas naturais.

Cerca de 25% de seu território é formado por áreas de conservação. Entre as principais atividades turísticas estão as visitas a cachoeiras, trilhas em florestas tropicais, praias exuberantes e a observação de vulcões ativos. A rica biodiversidade é um dos grandes atrativos do destino.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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