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ELEIÇÕES 2026

Cadu de Lula é eleito governador do Rio Grande do Norte 

O candidato do PT disputava contra o adversário Alysson Bezerra

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/10/2026 21:10 - atualizado em 25/10/2026 21:14

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Alysson Bezerra e Cadu de Lula disputavam o segundo turno
Alysson Bezerra e Cadu de Lula disputavam o segundo turno crédito: Arte/Agência Brasil

Cadu de Lula (PT) venceu a eleição para o governo do Rio Grande do Norte, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 98% das urnas apuradas, ele recebeu 50,71% dos votos válidos contra 49,29% do adversário, Alysson Bezerra (União Brasil).

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Carlos Eduardo Xavier é natural do Rio de Janeiro, tem 48 anos, é engenheiro e auditor fiscal. Sua vice é Larissa Rosado (PSB). 

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