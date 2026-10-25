Cadu de Lula é eleito governador do Rio Grande do Norte
O candidato do PT disputava contra o adversário Alysson Bezerra
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Cadu de Lula (PT) venceu a eleição para o governo do Rio Grande do Norte, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 98% das urnas apuradas, ele recebeu 50,71% dos votos válidos contra 49,29% do adversário, Alysson Bezerra (União Brasil).
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Carlos Eduardo Xavier é natural do Rio de Janeiro, tem 48 anos, é engenheiro e auditor fiscal. Sua vice é Larissa Rosado (PSB).