Os ‘dois anos de paz’ que uma ala do STF ainda espera em Davi Alcolumbre

Ainda que o PL tenha conquistado a maior bancada do Senado, uma ala do STF não descarta a possibilidade de Davi Alcolumbre ser reeleito e permanecer no comando da Casa por mais dois anos.

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A eleição das mesas diretoras do Congresso será em fevereiro do ano que vem.

Nos bastidores de Brasília, a avaliação continua sendo a de que ministros do Supremo farão de tudo para negociar com quem vencer a eleição presidencial neste domingo, 25, Lula ou Flávio Bolsonaro.

As investigações que envolvem Flávio e aliados poderiam ser colocadas à mesa nas negociações, numa tentativa de frear o ímpeto por impeachment de ministros. Flávio não tocou no assunto durante o debate da Band.

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Alcolumbre reeleito é interpretado, por uma ala do Supremo, como sinônimo de “dois anos de paz”.