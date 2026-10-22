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Os ‘dois anos de paz’ que uma ala do STF ainda espera em Davi Alcolumbre

Sob reserva, ministros da corte não duvidam da força política do senador do Amapá em eventual embate com a bancada do PL

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
22/10/2026 11:13

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Os ‘dois anos de paz’ que uma ala do STF ainda espera em Davi Alcolumbre
Os ‘dois anos de paz’ que uma ala do STF ainda espera em Davi Alcolumbre crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Ainda que o PL tenha conquistado a maior bancada do Senado, uma ala do STF não descarta a possibilidade de Davi Alcolumbre ser reeleito e permanecer no comando da Casa por mais dois anos.

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A eleição das mesas diretoras do Congresso será em fevereiro do ano que vem.

Nos bastidores de Brasília, a avaliação continua sendo a de que ministros do Supremo farão de tudo para negociar com quem vencer a eleição presidencial neste domingo, 25, Lula ou Flávio Bolsonaro.

As investigações que envolvem Flávio e aliados poderiam ser colocadas à mesa nas negociações, numa tentativa de frear o ímpeto por impeachment de ministros. Flávio não tocou no assunto durante o debate da Band.

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Alcolumbre reeleito é interpretado, por uma ala do Supremo, como sinônimo de “dois anos de paz”.

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