Rede Total Care abre vagas para 8 programas de Residência

A Rede Total Care, braço de hospitais do Grupo Amil, abriu nesta segunda-feira, 19 de outubro, o processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas nos Programas de Residência Médica com ingresso em 2027. As oportunidades estão distribuídas entre os hospitais Pasteur, Paulistano, Luz, Ana Costa e Pitangueiras, em programas de acesso direto e com pré-requisito. Todos os programas são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC) e oferecem formação remunerada.

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Do total de vagas, 19 são destinadas a programas de acesso direto e quatro a especialidades que exigem pré-requisito. Entre as oportunidades estão anestesiologia, clínica médica, pediatria, ortopedia e traumatologia, cirurgia geral, urologia e oncologia clínica.

Em São Paulo, as vagas estão distribuídas entre os hospitais Ana Costa, Luz e Pitangueiras. No Rio de Janeiro, o Hospital Pasteur oferece oportunidades em anestesiologia e clínica médica. O Hospital Paulistano também integra o processo seletivo, com vagas para oncologia clínica.

Para o diretor de educação corporativa do Grupo Amil, Ricardo Casalino, na residência médica o médico deixa de ter apenas o conhecimento adquirido na faculdade e tem a oportunidade de entender a jornada do paciente de forma muito mais ampla, passando por diferentes níveis de cuidado, desde o atendimento ambulatorial até a alta complexidade hospitalar.

"Um dos nossos grandes diferenciais é fazer parte de um ecossistema completo de saúde suplementar. Algumas das iniciativas que estão transformando a nossa operação são a ampliação do treinamento e assistência com a cirurgia robótica e o curso de formação de médicos do futuro, em que trazemos temas de gestão, clientes e regulação por especialistas da rede para o nosso residente", destaca.

Seleção

O processo seletivo será realizado em duas fases: prova objetiva e análise curricular. A prova terá peso de 90% na nota final, enquanto a análise curricular corresponderá a 10%.

Para os programas de acesso direto, a prova terá 75 questões de múltipla escolha, com duração de quatro horas. Para as especialidades com pré-requisito em clínica médica, serão 30 questões, com duração de duas horas. Já para urologia, que exige pré-requisito em cirurgia geral, serão 40 questões, também com duração de duas horas.

A prova objetiva será realizada em 22 de novembro de 2026, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. O local de realização será informado no comprovante de inscrição, disponível a partir de 12 de novembro.

Inscrições

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As inscrições estarão abertas de 19 de outubro a 5 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site da Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (AREMG), e cada candidato poderá concorrer a apenas uma opção de especialidade. O início dos programas está previsto para 1º de março de 2027.



O edital com todas as informações referentes ao processo seletivo, incluindo programas e vagas ofertadas, pré-requisitos, período de inscrições, etapas do processo seletivo e demais orientações aos candidatos, pode ser consultado neste link.

