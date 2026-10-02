Asfixia Social lança clipe de "Baião de Dois" e inicia turnê internacional

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda Asfixia Social acaba de lançar o videoclipe oficial de "Baião de Dois", faixa que integra o seu mais recente álbum, Mess Bigger, e o lançamento acontece a menos de uma semana de a banda partir para a sua quinta turnê europeia. Conhecido por sua sonoridade engajada e sem rótulos, o quinteto aborda a fome, uma das realidades mais urgentes do país.

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Por meio de metais e de uma fusão entre o baião, o peso do metal e a alma do soul, a faixa evoca a energia e a justiça de Xangô para exigir respostas diante do sofrimento real, transformando o protesto em arte e resistência.

Mais do que um lançamento audiovisual, o clipe é fruto de uma parceria com as Cozinhas Solidárias do MTST. Para a banda, o projeto é um tributo à atuação incansável daqueles que combatem a insegurança alimentar nas periferias, unindo quem verdadeiramente entende a fome de justiça e de progresso para o povo.

"’Baião de Dois’ é nosso som pra quem tem fome de comida, de cultura, de justiça e progresso”, alerta o vocalista Kaneda Mukhtar.

O artista destaca que a música é pra quem acredita na luta coletiva. “Traz nossa identidade nas raízes brasileiras e tem o peso que a mensagem carrega. Só temos que agradecer e reverenciar o trabalho das cozinhas solidárias, das pessoas que se dedicam a alimentar quem precisa. O alimento vai muito além do pão", reforça.

Com conceito de Luís Lopes e direção de Daniel Mazza, o videoclipe traduz visualmente essa urgência, retratando a realidade de quem compreende a importância do alimento físico e cultural para a transformação social. O lançamento coroa o momento de expansão internacional da banda, que embarca para a Europa em outubro para uma série de shows.

Banda inicia turnê internacional

Com quase duas décadas de estrada, o Asfixia Social está pronto para cruzar fronteiras mais uma vez. O grupo paulistano embarcou em sua nova agenda de shows internacionais, que levará a força da cultura de rua e a mistura brasileira de riffs, metais e muito groove para o público europeu neste segundo semestre.

A turnê acontece em meio ao lançamento do quarto álbum de estúdio do grupo, Mess Bigger, que conta com a produção de Pedro Garcia (Planet Hemp). Conhecido por performances incendiárias, o quinteto composto por Kaneda Mukhtar (voz e trompete), Thiko Garcia (guitarra), Leo Oliveira (baixo), Jahya (saxofone) e Barba (bateria) promete transformar os palcos europeus em espaços de manifesto e ocupação coletiva.

“A gente faz um som pra unir todas as vertentes da cultura de rua e reverenciar sua raiz de luta. Essa é a tour “Capoeira-Hardcore”. Levar essa mistura de hardcore, ragga, ska, punk e rap para o exterior mais uma vez representa quem tá com a gente aqui no Brasil ou em qualquer lugar do planeta, sintonizado na música e na mensagem”, destaca o vocalista Kaneda.

A essência da vida na estrada já foi mostrada em “Revolutionary Rapport", single de abertura do novo disco cujo videoclipe registra justamente a última jornada da banda pela Europa, em 2025, conectando grandes festivais e casas de shows, além de um DVD gravado ao vivo em Berlim, no mesmo ano. Agora, o Asfixia Social expande essa rota, levando na bagagem as novas composições.

Entre outras músicas, o público europeu poderá assistir ao vivo faixas densas como "Baião de Dois", uma fusão agressiva de metal, soul e baião onde Xangô exige justiça diante da fome, com destaque para o recente videoclipe gravado em uma cozinha solidária do MTST e dirigido por Daniel Mazza; além de "Capoeira-Karatê", que explode na mistura de funk carioca e hardcore; "Walls Won’t Make You Safe", canção que dialoga diretamente com o público global ao criticar a falsa segurança das barreiras e fronteiras coloniais; e "Silent Destruction", canção que aborda o afastamento do convívio social causado pela tecnologia e que valoriza justamente o Asfixia Social em sua característica mais marcante, a pulsação do show ao vivo;

Asfixia Social iniciou a turnê com show no Tokyo Bar na cidade de Lisboa, em Portugal nesta quinta-feira (1). Confira as datas da turnê internacional da banda:

02/Out (Sex) – Faro, Portugal @ Festival Faro Alternativo

03/Out (Sáb) – Coimbra, Portugal @ Atelier A Fábrica

04/Out (Dom) – Londres, Reino Unido @ The Good Mixer

06/Out (Qua) – Lincoln, Reino Unido @ Trebles

07/Out (Ter) – Bradford, Reino Unido @ 1 in 12 Club

08/Out (Qui) – Nottingham, Reino Unido @ Old Salutation Inn

09/Out (Sex) – Swansea, Reino Unido @ Hippos

10/Out (Sáb) – Birmingham, Reino Unido @ Dark Horse

11/Out (Dom) – Amsterdam, Holanda @ Het Groene Veld Festival

12/Out (Seg) – Namur, Bélgica @ Petit Bitu

13/Out (Ter) – Caen, França @ Portobello Rock Club

14/Out (Qua) – Rennes, França @ Uzine

15/Out (Qui) – Paris, França @ Le Zorba

16/Out (Sex) – Dijon, França @ Les Tanneries

17/Out (Sáb) – Saint-Etienne, França @ La Gueule Noire

18/Out (Dom) – Grandfontaine, França @ Brasserie de Framont

21/Out (Qua) – Chambéry, França @ Brin de Zinc

22/Out (Qui) – Genebra, Suíça @ Le Douze Bar

23/Out (Sex) – Dortmund, Alemanha @ Hirsch Q

24/Out (Sáb) – Wormerveer, Holanda @ De Groote Weiver Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

25/Out (Dom) – Hoorn, Holanda @ Café Swaf

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.