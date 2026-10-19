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Desfile da Apartamento 03 na SPFW

Coleção Atempo, da mineira Apartamento 03, celebra a beleza da passagem do tempo

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Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
19/10/2026 15:33

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Apartamento 03 usou técnicas artesanais
Apartamento 03 usou técnicas artesanais crédito: Ze Takahashi/Agfotosite


A Apartamento 03 encerrou a edição N61 do São Paulo Fashion Week neste domingo (18), no Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA), em São Paulo. Sob a direção criativa de Luiz Claudio Silva, a marca apresentou Atempo, coleção que convida a repensar a relação da moda com o envelhecimento, valorizando as marcas, memórias e transformações que acompanham a passagem dos anos.

 

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Apartamento 03
Apartamento 03 Ze Takahashi/Agfotosite


Na passarela, o conceito ganhou forma por meio de técnicas artesanais e materiais ressignificados. Sobras de ateliê, bordados desenvolvidos a partir de linhas brancas descartadas e acessórios produzidos com louças quebradas, inspirados na técnica japonesa do kintsugi, traduziram a proposta de encontrar beleza naquilo que carrega histórias.

Da escolha dos materiais à construção da beleza, cada elemento do desfile contribuiu para traduzir o olhar de Luiz Claudio sobre o tempo e as marcas que ele deixa. “Às vezes, o que sobra não é o que resta: é justamente o que temos de mais precioso”, reflete Luiz Claudio. A frase sintetiza o conceito de uma coleção que encontra valor naquilo que permanece, seja na matéria-prima, nas lembranças ou nas experiências inscritas no corpo. Com “Atempo”, a Apartamento 03 propõe uma reflexão sobre a relação entre moda, memória e permanência. Ao reunir diferentes histórias e ressignificar materiais, Luiz Claudio Silva apresentou uma coleção que não busca interromper a passagem do tempo, mas reconhecer tudo o que ela nos permite construir. Em tempo e a tempo.


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Apartamento 03
Apartamento 03 Ze Takahashi/Agfotosite

 

Com styling de Daniel Ueda e beleza assinada por Helder Rodrigues, o desfile contou ainda com a parceria de L’Oréal Professionnel na criação dos cabelos e com a participação da Mawwal Arabia, marca de perfumaria árabe.

A apresentação reforçou a identidade autoral da Apartamento 03, que transforma referências culturais, trabalho manual e narrativas contemporâneas em moda.


FICHA TÉCNICA

Estilo: Luiz Claudio Silva

Assistentes de estilo: Lucas Murilo e Isabela Almeida

Stylist: Daniel Ueda

Sapatos: Barreto Shoes

Acessórios: Carlos Penna

Bolsas: Bossa Brasil

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