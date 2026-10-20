Fiserv simplifica o comércio entre países com o Commerce Hub

A Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), líder global em soluções de pagamentos e tecnologia financeira, anuncia a disponibilidade global do Commerce Hub. A plataforma permite que grandes varejistas e empresas orquestrem pagamentos e simplifiquem suas operações por meio de uma única conexão com as soluções da Fiserv.

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Atualmente, o Commerce Hub processa bilhões e cresce mais de 100% ao ano em diversos setores, meios de pagamento e modelos de negócios. A plataforma atende marketplaces, plataformas globais, o varejo físico tradicional e setores especializados, como supermercados, postos de combustíveis e restaurantes. Desenvolvido para ajudar as empresas a simplificar e expandir seus negócios, o Commerce Hub reúne otimização de pagamentos, orquestração e serviços de valor agregado em uma única plataforma. Com isso, os clientes melhoram o desempenho, ganham eficiência operacional e oferecem experiências de compra consistentes em diferentes mercados.

À medida que buscam expansão internacional, as empresas frequentemente se deparam com diversos provedores de pagamento, integrações fragmentadas, múltiplos meios de pagamento locais e regulamentações em constante evolução, o que gera custos e complexidade operacional. O Commerce Hub simplifica a operação global das empresas ao oferecer acesso unificado a opções de pagamento específicas de cada país, além de orquestração e serviços de valor agregado. Isso ajuda as empresas a crescer com mais eficiência, mantendo um modelo operacional consistente entre os mercados. Ao combinar o alcance global da Fiserv com profundo conhecimento dos mercados locais, o Commerce Hub permite que as empresas lancem operações mais rapidamente, otimizem o desempenho e obtenham maior visibilidade sobre suas operações de varejo em escala global.

Por meio do Commerce Hub, os varejistas têm acesso a:

Uma conexão global única: Integração unificada para credenciamento (onboarding), APIs, relatórios e controles operacionais dos serviços para credenciados da Fiserv.

Integração unificada para credenciamento (onboarding), APIs, relatórios e controles operacionais dos serviços para credenciados da Fiserv. Capacidades de comércio local em escala global: Acesso a métodos de pagamento locais, adquirência, opções de liquidação e expertise regional que ajudam as empresas a atender às expectativas dos clientes em qualquer mercado.

Acesso a métodos de pagamento locais, adquirência, opções de liquidação e expertise regional que ajudam as empresas a atender às expectativas dos clientes em qualquer mercado. Infraestrutura escalável: Tecnologia nativa na nuvem projetada para simplificar integrações e acelerar a entrega de novos recursos de comércio.

Tecnologia nativa na nuvem projetada para simplificar integrações e acelerar a entrega de novos recursos de comércio. Serviços integrados de valor agregado: Otimização de pagamentos, proteção contra fraudes, recursos para transações transfronteiriças (cross-border) e suporte a métodos de pagamento emergentes a partir de uma plataforma unificada.





“O crescimento não deve ser limitado pela complexidade dos pagamentos”, afirma Lia Cao, Chief Revenue Officer de Clientes Corporativos e Plataformas da Fiserv. “O Commerce Hub simplifica a expansão internacional ao reunir escala global, conhecimento local e serviços de valor agregado em uma única plataforma. Estamos ajudando nossos clientes a expandir mais rapidamente, operar de forma mais eficiente e entregar excelentes experiências aos consumidores, onde quer que façam negócios.”

Expandindo a estratégia de varejo global com o Commerce Hub

A Dell Technologies está entre as empresas globais que utilizam o Commerce Hub para unificar suas operações de venda. A experiência da Dell ao usar o Commerce Hub para implementar o Pix no Brasil mostra como as empresas podem se adaptar às preferências dos consumidores locais, mantendo a consistência de suas operações em larga escala.

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Para mais informações sobre como o Commerce Hub ajuda os clientes a impulsionar a expansão global, basta acessar https://www.fiserv.com/en/who-we-serve/enterprise/commerce-hub-for-payment-orchestration.html.