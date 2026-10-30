Parada LGBT+ de Pedro Leopoldo é cancelada; frequentadores lamentam

A Parada LGBT+ de Pedro Leopoldo, cidade localizada na Grande Belo Horizonte, prevista para este domingo (1º/11), foi cancelada pelos organizadores. Nas redes sociais, os frequentadores do cortejo lamentaram a decisão. O anúncio foi feito ontem no perfil do Instagram do coletivo.

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É mais um revés no calendário de direitos da população LGBT+ no município, que tem cerca de 62 mil habitantes. Cerca de um ano atrás, a prefeitura vetou a criação do dia e da semana do orgulho LGBT+ na cidade.

“Informamos que a 8ª parada LGBTQIA+ de Pedro Leopoldo não será realizada em 2026. Essa decisão busca garantir uma edição ainda mais organizada, segura e representativa”, informou o coletivo DivercidadePL sobre o adiamento. O perfil informa que o cortejo retornará em 2027.

As justificativas do adiamento foram genéricas. Os organizadores informaram o Estado de Minas que a medida foi tomada de forma estratégica, para migrar definitivamente o evento para Junho (mês do orgulho LGBT), para atender um desejo antigo do coletivo. "Essa transição nos permitirá captar novos recursos, fortalecer a equipe de voluntários e entregar uma celebração à altura da nossa cidade em 2027".

Na publicação, o público lamentou o anúncio. “Uma pena mesmo …uma parada tão gostosa de participar”, afirmou um internauta.

“Ô… que pena, gente! Em 2027 tem que ser gigante então”, escreveu uma outra pessoa.

Veto da prefeitura em 2025

No final de 2025, a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo aprovou a criação do dia e da semana do orgulho LGBT+ na cidade, iniciando em 28 de junho, mas o projeto foi vetado integralmente pelo prefeito Emiliano Braga dos Santos (PP). A matéria é de autoria do vereador Gael Silveira (PT).

De acordo com o coletivo, esse veto não interferiu diretamente no cancelamento, mas o grupo entende que essa decisão da prefeitura indica a necessidade de fortalecimento do Conselho Municipal na consolidação de políticas públicas permanentes para a nossa população.

O movimento indicou que esse intervalo maior vai permitir que seja feita uma melhor articulação com a sociedade civil, com o intuito de aumentar a capacidade de mobilização do grupo.

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A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Pedro Leopoldo, mas os questionamentos não foram respondidos até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.