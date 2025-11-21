Parada do Orgulho LGBTQIA+ ocorre neste domingo em cidade da Grande BH

A 7ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ na cidade de Pedro Leopoldo, na Grande BH, ocorre neste domingo (23/11). O ponto de encontro do evento será na Praça da Estação e iniciará às 12 horas.

O festejo teve sua data inicial alterada em decorrência do Enem. A ideia inicial era de realizar a parada no dia 9/11, mas coincidia com a primeira aplicação da prova. De acordo com Bruno Fernandes, membro da organização da parada, eles estavam com dificuldades para encontrar um melhor dia para fazer a prova.

“Tivemos alguns problemas neste ano na organização, pois as datas não casavam. Tínhamos imaginado fazer no dia 9/11, mas lembramos que tinha o Enem. Como a comunidade LGBT faz o Enem, pois é uma comunidade que estuda, que busca conhecimento, a gente resolveu adiar”, finaliza Fernandes.

Esta é a 7ª Edição da Parada e conta com o tema “Orgulho que não envelhece pelo direito à saúde e lazer para todas as pessoas”. Cerca de 20 atrações estão confirmadas para se apresentarem no evento de domingo, com bastante destaque para os artistas da RMBH. Anualmente são abertos editais para que artistas participem do evento e neste ano não foi diferente.

“Buscamos encaixar todos os artistas para ficar uma parada bem plural: DJs, cantores, apresentações com coreografias e performances de Drag Queens. O intuito é ser um espaço diverso e representativo que é o mais importante”, aponta Bruno.

Neste ano, o local de celebração será em um ponto diferente: a Praça da Estação de Pedro Leopoldo. As outras seis edições ocorreram na Praça Francisco Xavier, onde fica localizada a prefeitura. A alteração foi em decorrência de uma solicitação da prefeitura, pois o local está sendo reformado e decorado para o natal.

“Em todas as outras seis edições da parada aconteceram na Praça da Prefeitura, por ser um ato simbólico, de protesto, de manifestação, local para exigir políticas públicas, mas esse ano nós estamos fazendo na praça na estação”, diz.

“Fazer a parada na Praça da Estação simboliza ocupar um espaço que cultua tudo aquilo que defendemos: Educação, cultura, conhecimento e saberes. É trazer essa diversidade para a cidade. Eu tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita”, finaliza Fernandes.

Uma das atrações da Parada é a Justiny Chosen, é uma drag queen, coordenadora e apresentadora da Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte e de Pedro Leopoldo. Ela também é diretora do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG).

Justiny destaca que a celebração, que acontecerá neste domingo, dialoga com a maioria das paradas que ocorreram pelo Brasil em 2025.

“Esse ano, traremos o tema “Orgulho que não envelhece pelo direito à saúde e lazer para todas as pessoas”. Seguindo a linha política que a maioria das Paradas trouxeram, que é trazer a pauta da do envelhecimento da população LGBT, que é APNE mais. Nós seguimos esse direcionamento político do país que é trazer à tona a discussão sobre o envelhecimento da nossa população. Então esse é o tema que a gente traz nesta edição”, destaca a apresentadora.

Um carro de som sairá da Praça da Estação, percorrerá trajetos importantes da cidade e se encerrará no mesmo local que iniciou o trajeto. A hora prevista de encerramento da parada é 17h.

Serviço

7ª Edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ - “Orgulho que não envelhece pelo direito à saúde e lazer para todas as pessoas”

Local: Praça da Prefeitura - Centro, Pedro Leopoldo

Horário: 12h às 17h

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice