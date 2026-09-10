Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ acontece em Montes Claros neste sábado

No próximo sábado (12/9), será realizada em Montes Claros, Norte de Minas, a 21ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. O evento tem como tem o slogan “Diversidade que transforma. Orgulho que fortalece”, enfatizando o respeito à diversidade e a valorização das liberdades individuais.

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A “parada” acontecerá na Avenida Deputado Esteves Rodrigues (Avenida Sanitária), na área central da cidade, a partir das 17 horas, com diversas atrações artísticas. A iniciativa é promovida pelas organizações não-governamentais (ONGs) Movimento LGBTQIAPN+ do Gerais (MGG) e Arco-Íris do Amor, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e apoio de diversos coletivos ligados à causa.

“É um orgulho estarmos realizando mais uma edição desse movimento tão importante, que traz para a sociedade conhecimento sobre os nossos direitos, sobre as políticas públicas. Não é só uma festa: a Parada é resistência, é conscientização, é força”, destaca José Cândido de Souza Filho, o Candinho, presidente do MGG.

“Vamos às ruas para reafirmar o nosso direito de existir enquanto diversidade”, afirma Anderson Gregory, presidente do Arco-Íris do Amor.

A Secretaria de Cultura e Turismo ressalta que apoiar o movimento e promover a Parada LGBTQIAPN+ é “afirmar que uma cidade se faz também pelo direito de cada pessoa existir com liberdade, respeito e dignidade”. Destaca ainda que eventos dessa natureza “ajudam nossa sociedade a lembrar que respeito e cidadania não podem ser exceção, mas sim a regra”.

Serviço:

21ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Montes Claros

Dia: Sábado (12/9)

Horário: a partir das 17 horas

Local: Avenida Deputado Esteves Rodrigues (Avenida Sanitária), na região Central da cidade.

Confira a programação completa:

17h – Recepção do público

18h – DJ Leon ¬- Tecnobloco Bloco do Cirão

18h40 – Show de Lazzune

18h47 – Show de Felipe Cortez

18h54 – Apresentação Drag Lavínia Venturini

19h – Bloco Raparigas do Bonfim

19h40 – DJ Jotta

20h20 – Apresentação Drag Leonora Bratcho

20h25 – Apresentação Drag Sandrinha Terremoto

20h32 – Show de Jade

20h39 – DJ Erika Luz

21h29 - Apresentação Drag Pamela Scaranzi

21h36 – Apresentação Drag Ronnety

21h46 – DJ Felipe Alkimin

22h 26 – Apresentação Drag Fanta

22h33 – Apresentação Drag Yaskara

22h38 – DJ Dani

23h18 – Banda Arco-Íris

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23h58 - DJ André Pardini