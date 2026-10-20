Arritmia cardíaca induzida por estresse exige atenção aos sinais do corpo

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A internação do deputado federal André Janones em uma unidade de terapia intensiva (UTI), após apresentar palpitações e falta de ar ao término de um debate eleitoral na televisão, colocou em evidência a relação direta entre fortes emoções e as oscilações nos batimentos cardíacos. Com quadro clínico estável e previsão de liberação hospitalar em 48 horas segundo o boletim médico, o episódio expõe os riscos de alterações súbitas provocadas pela sobrecarga física e mental.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Situações de confronto direto, estresse contínuo ou choque psicológico repentino geram reflexos imediatos na fisiologia do organismo. Nessas condições de grande exigência, o corpo aciona defesas primitivas que sobrecarregam o sistema cardiovascular, permitindo o surgimento de descompassos elétricos mesmo em indivíduos sem histórico prévio de cardiopatias graves.

Leia Mais

O que é arritmia cardíaca induzida por estresse

A arritmia cardíaca induzida por estresse é uma desordem no ritmo dos batimentos cardíacos provocada pela liberação abundante de adrenalina e cortisol. O excesso dessas substâncias na circulação sobrecarrega a atividade elétrica do músculo cardíaco, acelerando ou desregulando a frequência das contrações.

Sob forte tensão emocional, o sistema nervoso simpático entra em atividade máxima. Esse estímulo causa a contração súbita das artérias, acelera o pulso e eleva a pressão arterial, obrigando o órgão a bombear sangue em velocidade muito maior sob um ambiente vascular estreito e resistente.

Quais são os principais sintomas do descompasso cardíaco

Identificar as manifestações iniciais durante ou após momentos de pressão excessiva é vital para buscar auxílio antes de eventuais agravamentos. Os sinais físicos mais frequentes abrangem:

palpitações fortes no peito ou sensação de batimento desordenado na garganta;

falta de ar desproporcional sem realização de esforço corporal prévio;

sensação de aperto, peso ou dor aguda na região torácica;

tontura repentina acompanhada de vertigem ou escurecimento temporário da visão;

sudorese fria associada a mal-estar indefinido e fraqueza nos membros.

Como funciona o diagnóstico em leitos de emergência

Ao dar entrada em uma unidade hospitalar com quadro de alteração no ritmo, o paciente é direcionado para monitoramento imediato. O direcionamento para a UTI é uma medida preventiva comum, voltada para a observação constante da frequência e prevenção de paradas súbitas.

O exame inicial mandatório é o eletrocardiograma, método que registra a condutividade elétrica do coração em tempo real para diferenciar taquicardias supraventriculares de arritmias ventriculares complexas. Exames de sangue complementam a análise ao medir enzimas como a troponina, o que permite descartar a ocorrência simultânea de infarto do miocárdio ou lesões irreversíveis nas fibras cardíacas.

Como reduzir o impacto da tensão sobre o coração

A recuperação após um episódio agudo exige a reavaliação dos fatores de sobrecarga diários. Medidas comportamentais reduzem a vulnerabilidade do sistema nervoso autônomo perante conflitos inevitáveis: