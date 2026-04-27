Coração acelerado nem sempre é ansiedade; veja 5 possíveis causas

Sentir o coração bater mais rápido é uma sensação comum, muitas vezes associada diretamente à ansiedade ou a um susto. No entanto, essa condição, conhecida como taquicardia, pode ter diversas origens que vão além do estresse emocional. Entender as possíveis causas é o primeiro passo para saber quando a situação exige mais atenção e uma avaliação médica.

A taquicardia acontece quando a frequência cardíaca em repouso ultrapassa 100 batimentos por minuto em um adulto. Embora a ansiedade seja um gatilho frequente, outras situações e condições de saúde podem estar por trás das palpitações. Conhecer esses fatores ajuda a diferenciar uma reação normal do corpo de um possível sinal de alerta.

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5 possíveis causas do coração acelerado

1. Estresse e ansiedade

Situações de estresse, medo ou ansiedade ativam o sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para uma reação de "luta ou fuga". O organismo libera hormônios como adrenalina e cortisol, que aumentam a frequência cardíaca para levar mais sangue e oxigênio aos músculos. Normalmente, os batimentos voltam ao normal assim que a pessoa se acalma.

2. Consumo de estimulantes

Bebidas e alimentos com cafeína, como café, chás, refrigerantes e energéticos, são estimulantes conhecidos do sistema nervoso central. O consumo excessivo pode levar ao aumento dos batimentos cardíacos. O mesmo efeito pode ser causado pelo uso de nicotina, álcool e certas drogas ilícitas.

3. Atividade física

Durante a prática de exercícios, é normal e esperado que o coração acelere. O esforço exige que o coração bombeie mais sangue para fornecer oxigênio aos músculos que estão trabalhando. A frequência cardíaca deve retornar gradualmente ao normal após o término da atividade.

4. Problemas na tireoide

O hipertireoidismo, condição em que a glândula tireoide produz hormônios em excesso, pode ser uma causa orgânica da taquicardia. Esses hormônios aceleram o metabolismo do corpo inteiro, o que inclui a frequência dos batimentos cardíacos, mesmo quando a pessoa está em repouso.

5. Arritmias cardíacas

As arritmias são alterações no ritmo elétrico do coração, que pode bater de forma descompassada, muito rápida ou muito lenta. Algumas são inofensivas, mas outras, como a fibrilação atrial, podem indicar um problema mais sério e aumentar o risco de complicações.

Quando procurar um médico?

Acelerar os batimentos em situações de esforço ou nervosismo é uma reação comum. O sinal de alerta surge quando a taquicardia aparece em repouso, de forma súbita ou acompanhada de outros sintomas. Procure atendimento médico se o coração acelerado vier junto com:

Falta de ar ou dificuldade para respirar;

Dor, pressão ou desconforto no peito;

Tontura, vertigem ou sensação de desmaio;

Palpitações que duram mais do que alguns minutos sem um motivo aparente;

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.