Estresse e ansiedade: a perigosa relação com a saúde do coração

A rotina acelerada e a pressão constante do dia a dia cobram um preço alto, e o coração é um dos primeiros a sentir. Quadros de estresse e ansiedade, cada vez mais comuns na sociedade moderna, deixaram de ser apenas uma questão de saúde mental para se tornarem um fator de risco concreto para doenças cardíacas, incluindo o infarto.

O corpo não diferencia uma ameaça real de uma preocupação constante com o trabalho ou as finanças. Em ambos os cenários, ele ativa o modo de “luta ou fuga”, liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Essa resposta é útil em emergências, mas se torna perigosa quando se torna crônica.

A exposição contínua a esses hormônios eleva a pressão arterial e a frequência cardíaca. Esse estado de alerta permanente pode causar inflamação nas artérias, facilitando o acúmulo de placas de gordura e aumentando o risco de coágulos. Com o tempo, o resultado pode ser um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral (AVC).

Além do impacto fisiológico direto, o estresse crônico também favorece hábitos prejudiciais. Muitas pessoas recorrem a alimentos ultraprocessados, cigarro ou álcool como forma de aliviar a tensão. O cansaço mental leva ao sedentarismo, criando um ciclo vicioso que compromete ainda mais a saúde cardiovascular.

O que fazer para proteger o coração?

Reconhecer a conexão entre mente e corpo é o primeiro passo para a prevenção. Adotar pequenas mudanças na rotina pode reduzir significativamente os riscos e fortalecer a saúde do coração. Algumas estratégias são fundamentais para quebrar o ciclo do estresse e proteger o sistema cardiovascular.

Atividade física regular : exercícios liberam endorfinas, que funcionam como analgésicos naturais e melhoram o humor. Além disso, ajudam a controlar a pressão arterial, o peso e o colesterol.

Sono de qualidade: dormir bem é essencial para a recuperação do corpo e da mente. A privação de sono afeta diretamente os níveis de estresse e a pressão sanguínea.

Alimentação equilibrada: uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos integrais ajuda a combater a inflamação no corpo. Evitar o excesso de açúcar, gordura e sódio é crucial.

Técnicas de relaxamento: práticas como meditação, ioga ou simplesmente exercícios de respiração profunda por alguns minutos ao dia podem acalmar o sistema nervoso e reduzir a frequência cardíaca.

Busque ajuda profissional: conversar com um terapeuta pode fornecer ferramentas para gerenciar a ansiedade. Realizar check-ups médicos regulares também é vital para monitorar a saúde do coração.

