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Arritmia cardíaca: o que é, quais os tipos e quando se preocupar

Palpitações e desmaios podem ser sinais importantes; cardiologista explica as causas do problema e a importância de um diagnóstico correto para a saúde

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
28/04/2026 11:50

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Arritmia cardíaca: o que é, quais os tipos e quando se preocupar
O diagnóstico preciso é fundamental para identificar a arritmia cardíaca e definir o melhor tratamento, incluindo o uso de medicamentos. crédito: Pexels

A decisão desta segunda-feira (27/4) da Anvisa de suspender a venda de xaropes com clobutinol acendeu um alerta sobre um problema sério: a arritmia cardíaca. A medida foi tomada porque a substância pode causar o prolongamento do intervalo QT, uma alteração elétrica que predispõe a arritmias graves. Essa situação destaca a importância de entender o que é essa condição e quando ela realmente exige preocupação.

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A arritmia é qualquer alteração no ritmo normal dos batimentos cardíacos. O coração pode bater rápido demais, muito devagar ou de forma irregular. Essa desordem acontece por falhas no sistema elétrico que coordena as batidas, como se houvesse um curto-circuito na fiação que controla o músculo cardíaco.

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Embora nem toda arritmia seja perigosa, algumas podem aumentar o risco de complicações graves, como um acidente vascular cerebral (AVC) ou insuficiência cardíaca. Por isso, reconhecer os sinais é o primeiro passo para buscar ajuda e evitar problemas futuros.

Sinais que exigem atenção

Muitas vezes, a arritmia é silenciosa, mas alguns sintomas são bastante característicos e não devem ser ignorados. Sentir o coração "falhar" uma batida ou acelerar de repente são queixas comuns. É fundamental estar atento aos seguintes sinais:

  • Palpitações: é a sensação de que o coração está acelerado, batendo de forma descompassada ou muito forte no peito.

  • Tontura ou desmaio: ocorrem quando o bombeamento de sangue para o cérebro é insuficiente devido ao ritmo irregular.

  • Falta de ar: a dificuldade para respirar, mesmo em repouso, pode ser um indicativo de que o coração não está funcionando de maneira eficiente.

  • Dor no peito: um desconforto ou sensação de pressão que pode ser confundido com outras condições.

  • Cansaço excessivo: uma fraqueza sem motivo aparente pode surgir porque o corpo não está recebendo a oxigenação adequada.

Diversos fatores podem desencadear uma arritmia. Problemas como pressão alta, doenças nas artérias coronárias, diabetes descontrolado e alterações na tireoide estão entre as causas mais comuns. O estilo de vida também tem grande influência, especialmente o estresse e o consumo excessivo de cafeína, álcool e outras substâncias.

O diagnóstico correto é essencial. Exames como o eletrocardiograma e o Holter 24 horas ajudam a identificar o tipo e a gravidade do problema. O tratamento varia conforme a causa, podendo incluir desde mudanças de hábitos e uso de medicamentos até procedimentos mais complexos, como a implantação de um marca-passo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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