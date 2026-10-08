Pistaches oferecem benefícios para a saúde

Muito além do sabor e da versatilidade como ingrediente em preparos de doces e sobremesas, os pistaches, quando consumidos em forma de snack, oferecem diversos benefícios à saúde. Naturalmente proteicos e com fibras e antioxidantes em sua composição, são aliados do sistema cardiovascular, do controle de peso e do bem-estar geral. De acordo com estudos recentes, o consumo regular pode contribuir para reduzir o risco de doenças crônicas, além de ser uma opção prática para lanches nutritivos após a prática de atividades físicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ainda não se sabe exatamente quando o pistache começou a ser consumido, mas um manuscrito do início do século VI a.C. já registra sua presença na Europa. Também há registros de que o alimento foi amplamente cultivado no antigo Império Persa.

Embora seja um alimento consumido pela humanidade há séculos, a popularização dos pistaches em larga escala no Brasil ainda é relativamente recente. Com o aumento do consumo global, a planta originária do Oriente Médio ultrapassou as regiões de origem e a produção da noz ganhou força em países como Austrália, México, Espanha e Estados Unidos, com destaque para a Califórnia, que figura entre os maiores produtores mundiais.

Para acompanhar o crescimento da demanda e da produção de pistaches, os produtores norte-americanos são representados pela American Pistachio Growers (APG), associação que reúne mais de 865 produtores dos Estados Unidos e reforça o compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação no mercado global de castanhas. A associação também ressalta os benefícios nutricionais do pistache e seu papel em uma alimentação saudável. Quando torrados e salgados, eles se tornam uma opção prática de snack e podem ser consumidos, por exemplo, como pós-treino.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A APG vem ampliando sua presença em mercados estratégicos, como Ásia, Europa e América Latina, acompanhando a crescente procura por alimentos saudáveis e sustentáveis. A associação também investe em pesquisas e campanhas educativas para apresentar os diferenciais do pistache americano.