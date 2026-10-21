A Patrulha Aérea Civil encomenda 21 novas aeronaves Cessna para reforçar missões de salvamento e comunitárias

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje um pedido da Patrulha Aérea Civil (CAP) de 21 aeronaves Cessna a pistão adicionais, que apoiarão suas missões de resposta a emergências, treinamento e comunitárias em todo o território dos EUA. As entregas devem ser concluídas em 2027.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021379689/pt/

Maj. Gen. Regena Aye and Brig. Gen. R. Jason Bailey of the Civil Air Patrol tour Cessna piston assembly at Textron Aviation’s facility in Independence, Kansas

O pedido inclui sete aeronaves Cessna Skyhawk 172, 11 aeronaves Cessna Skylane 182, duas aeronaves Cessna Turbo Skylane T182T e uma aeronave Cessna Turbo Stationair HD 206. A CAP é a maior operadora mundial de aeronaves Cessna.

“Essas aeronaves Cessna ajudam a garantir que nossos membros estejam prontos quando as comunidades precisarem de nós, seja procurando alguém que esteja desaparecido, prestando socorro após um desastre ou apresentando a aviação aos jovens”, disse a Maj. Gen. Regena Aye, comandante nacional e CEO da Civil Air Patrol. “Nosso relacionamento de longa data com a Textron Aviation ajuda a fornecer aos nossos membros as aeronaves confiáveis de que precisam para servir às nossas comunidades, aos estados e ao país”.

Como organização sem fins lucrativos auxiliar da Força Aérea dos Estados Unidos, a CAP atua como um multiplicador de força de boa relação custo-benefício para parceiros militares e governamentais, oferecendo serviços de emergência, treinamento conjunto e programas para jovens. Suas 72 mil pessoas, entre elas 35 mil adultos e 37 mil jovens, atuam em 1,4 mil locais no país inteiro, contando com o apoio de milhares de profissionais de serviços de emergência e uma frota de 543 aeronaves monomotoras.

“A Civil Air Patrol tem uma capacidade extraordinária de transformar horas de voo em benefícios concretos para comunidades de todo o país”, afirmou Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas de Defesa e Missões Especiais da Textron Aviation. “De operações de busca e salvamento à resposta a desastres e à educação aeronáutica, essas missões exigem aeronaves capazes, confiáveis e prontas para servir. Temos orgulho de saber que as aeronaves Cessna continuam contribuindo para que a CAP cumpra essa missão.”

Infinitas possibilidades para missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais buscam soluções aéreas para missões críticas, eles contam com a Textron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo exigidos para enfrentar os desafios específicos das missões especiais. Combinando qualidade exemplar, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são ideais para UTI aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), transporte utilitário, aerofotogrametria, inspeção de voo, treinamento e diversas outras aplicações especiais.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., empresa do grupo Textron, tem aproveitado o talento de suas equipes — que abrangem as marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel — para oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que inclui jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio mais versátil e abrangente do mundo. Além disso, nossa força de trabalho é responsável por produzir mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade — aliados à nossa sólida rede global de atendimento — para realizar voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para informações adicionais, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron

A empresa diversificada utiliza sua rede global de negócios nos setores de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A companhia é reconhecida mundialmente por suas marcas de peso, tais como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Saiba mais em www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos. Essas declarações prospectivas refletem apenas a data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que nossos resultados reais diferenciem de forma significativa daqueles expressos ou sugeridos, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos e adiamentos de pedidos.

Sobre a Civil Air Patrol

No início de 2026, a Civil Air Patrol informou ter gerado, no ano anterior, um valor operacional estimado em US$ 334 milhões a partir de um investimento federal de US$ 73,5 milhões, o equivalente a mais de US$ 4,50 em valor operacional para cada dólar de recursos federais investido. Desde outubro de 2024, a organização acumulou quase 200 mil horas de voo, concluiu 860 missões de busca e salvamento e ajudou a salvar 104 vidas.

A CAP é uma organização voluntária e auxiliar civil oficial do Departamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Considerada uma das organizações de desenvolvimento juvenil mais respeitadas do país, a CAP conta com dezenas de milhares de membros que prestam serviços a comunidades ao redor do mundo. Por meio de serviços de emergência, desenvolvimento de liderança focada no setor aeroespacial, em aviação e em educação nas áreas de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), a CAP forma líderes íntegros e apoia comunidades e a nação. Seus membros têm origens e níveis de experiência variados — de cadetes com 12 anos de idade a voluntários adultos com décadas de trajetória profissional. Saiba mais em whatiscap.org.

Sobre o Apoio à Missão da Patrulha Aérea Civil

A CAP atua como um multiplicador de força confiável para agências militares, civis e governamentais, fornecendo serviços de aviação, atendimento de emergência e suporte tecnológico acessíveis e de qualidade em todo o país. Como Auxiliar da Força Aérea, a CAP apoia o treinamento e as operações militares por meio de missões, tais como apoio ao JSTARS, voos com aeronaves não tripuladas substitutas, levantamento de rotas em baixa altitude, Força-Tarefa Conjunta Norte, Força-Tarefa Conjunta da Fronteira Sul e operações de ciência cidadã da NASA. Sua rede nacional de busca e resgate combina equipes aéreas e terrestres treinadas com recursos especializados, como pequenos sistemas de aeronaves não tripuladas, análise de radar e perícia forense em dispositivos móveis, para auxiliar na localização de pessoas e aeronaves desaparecidas. Durante desastres e situações de emergência, a CAP, como principal parceira nacional em serviços de emergência, fornece imagens essenciais, produtos geoespaciais, apoio à comunicação e avaliações de danos, ajudando os tomadores de decisão a responderem de maneira rápida e eficaz. Desde o início dos registros, em 1967, a CAP é responsável por salvar quase 5 mil vidas. Saiba mais em whatiscap.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria Mídia:

Doug Scott

+1.316.347.0116

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