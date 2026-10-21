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A Patrulha Aérea Civil encomenda 21 novas aeronaves Cessna para reforçar missões de salvamento e comunitárias

As novas aeronaves Skyhawk, Skylane e Stationair apoiarão as missões da CAP em todo o território dos EUA, com entregas previstas para 2027

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DINO
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Repórter
21/10/2026 12:14

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A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje um pedido da Patrulha Aérea Civil (CAP) de 21 aeronaves Cessna a pistão adicionais, que apoiarão suas missões de resposta a emergências, treinamento e comunitárias em todo o território dos EUA. As entregas devem ser concluídas em 2027.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021379689/pt/

Maj. Gen. Regena Aye and Brig. Gen. R. Jason Bailey of the Civil Air Patrol tour Cessna piston assembly at Textron Aviation’s facility in Independence, Kansas

Maj. Gen. Regena Aye and Brig. Gen. R. Jason Bailey of the Civil Air Patrol tour Cessna piston assembly at Textron Aviation’s facility in Independence, Kansas

O pedido inclui sete aeronaves Cessna Skyhawk 172, 11 aeronaves Cessna Skylane 182, duas aeronaves Cessna Turbo Skylane T182T e uma aeronave Cessna Turbo Stationair HD 206. A CAP é a maior operadora mundial de aeronaves Cessna.

“Essas aeronaves Cessna ajudam a garantir que nossos membros estejam prontos quando as comunidades precisarem de nós, seja procurando alguém que esteja desaparecido, prestando socorro após um desastre ou apresentando a aviação aos jovens”, disse a Maj. Gen. Regena Aye, comandante nacional e CEO da Civil Air Patrol. “Nosso relacionamento de longa data com a Textron Aviation ajuda a fornecer aos nossos membros as aeronaves confiáveis de que precisam para servir às nossas comunidades, aos estados e ao país”.

Como organização sem fins lucrativos auxiliar da Força Aérea dos Estados Unidos, a CAP atua como um multiplicador de força de boa relação custo-benefício para parceiros militares e governamentais, oferecendo serviços de emergência, treinamento conjunto e programas para jovens. Suas 72 mil pessoas, entre elas 35 mil adultos e 37 mil jovens, atuam em 1,4 mil locais no país inteiro, contando com o apoio de milhares de profissionais de serviços de emergência e uma frota de 543 aeronaves monomotoras.

“A Civil Air Patrol tem uma capacidade extraordinária de transformar horas de voo em benefícios concretos para comunidades de todo o país”, afirmou Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas de Defesa e Missões Especiais da Textron Aviation. “De operações de busca e salvamento à resposta a desastres e à educação aeronáutica, essas missões exigem aeronaves capazes, confiáveis e prontas para servir. Temos orgulho de saber que as aeronaves Cessna continuam contribuindo para que a CAP cumpra essa missão.”

Infinitas possibilidades para missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais buscam soluções aéreas para missões críticas, eles contam com a Textron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo exigidos para enfrentar os desafios específicos das missões especiais. Combinando qualidade exemplar, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são ideais para UTI aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), transporte utilitário, aerofotogrametria, inspeção de voo, treinamento e diversas outras aplicações especiais.

Sobre a Textron Aviation Inc.
Há quase 100 anos inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., empresa do grupo Textron, tem aproveitado o talento de suas equipes — que abrangem as marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel — para oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que inclui jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio mais versátil e abrangente do mundo. Além disso, nossa força de trabalho é responsável por produzir mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade — aliados à nossa sólida rede global de atendimento — para realizar voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para informações adicionais, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron
A empresa diversificada utiliza sua rede global de negócios nos setores de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A companhia é reconhecida mundialmente por suas marcas de peso, tais como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Saiba mais em www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos. Essas declarações prospectivas refletem apenas a data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que nossos resultados reais diferenciem de forma significativa daqueles expressos ou sugeridos, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos e adiamentos de pedidos.

Sobre a Civil Air Patrol
No início de 2026, a Civil Air Patrol informou ter gerado, no ano anterior, um valor operacional estimado em US$ 334 milhões a partir de um investimento federal de US$ 73,5 milhões, o equivalente a mais de US$ 4,50 em valor operacional para cada dólar de recursos federais investido. Desde outubro de 2024, a organização acumulou quase 200 mil horas de voo, concluiu 860 missões de busca e salvamento e ajudou a salvar 104 vidas.

A CAP é uma organização voluntária e auxiliar civil oficial do Departamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Considerada uma das organizações de desenvolvimento juvenil mais respeitadas do país, a CAP conta com dezenas de milhares de membros que prestam serviços a comunidades ao redor do mundo. Por meio de serviços de emergência, desenvolvimento de liderança focada no setor aeroespacial, em aviação e em educação nas áreas de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), a CAP forma líderes íntegros e apoia comunidades e a nação. Seus membros têm origens e níveis de experiência variados — de cadetes com 12 anos de idade a voluntários adultos com décadas de trajetória profissional. Saiba mais em whatiscap.org.

Sobre o Apoio à Missão da Patrulha Aérea Civil
A CAP atua como um multiplicador de força confiável para agências militares, civis e governamentais, fornecendo serviços de aviação, atendimento de emergência e suporte tecnológico acessíveis e de qualidade em todo o país. Como Auxiliar da Força Aérea, a CAP apoia o treinamento e as operações militares por meio de missões, tais como apoio ao JSTARS, voos com aeronaves não tripuladas substitutas, levantamento de rotas em baixa altitude, Força-Tarefa Conjunta Norte, Força-Tarefa Conjunta da Fronteira Sul e operações de ciência cidadã da NASA. Sua rede nacional de busca e resgate combina equipes aéreas e terrestres treinadas com recursos especializados, como pequenos sistemas de aeronaves não tripuladas, análise de radar e perícia forense em dispositivos móveis, para auxiliar na localização de pessoas e aeronaves desaparecidas. Durante desastres e situações de emergência, a CAP, como principal parceira nacional em serviços de emergência, fornece imagens essenciais, produtos geoespaciais, apoio à comunicação e avaliações de danos, ajudando os tomadores de decisão a responderem de maneira rápida e eficaz. Desde o início dos registros, em 1967, a CAP é responsável por salvar quase 5 mil vidas. Saiba mais em whatiscap.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria Mídia:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

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Fonte: BUSINESS WIRE

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