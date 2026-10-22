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Celebridades e TV

Jihan Dimack: tanzaniana faz história ao se tornar a 1ª africana a vencer o Miss Grand International

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Redação Flipar
  • O pódio teve a equatoriana Shyare Andrade na segunda colocação e a holandesa Beau Megan Goos em terceiro lugar. A guatemalteca Ximena Carrillo terminou em quarto, enquanto a vietnamita Emoura Pham ficou com a quinta posição.
    O pódio teve a equatoriana Shyare Andrade na segunda colocação e a holandesa Beau Megan Goos em terceiro lugar. A guatemalteca Ximena Carrillo terminou em quarto, enquanto a vietnamita Emoura Pham ficou com a quinta posição. Foto: Reprodução/GrandTV
  • Representante brasileira, a paranaense Paula Assunção (foto), de 33 anos, não avançou para a semifinal, que reuniu as 25 candidatas mais bem classificadas. A edição também marcou a despedida da filipina Emma Tiglao, vencedora de 2025, responsável por entregar a faixa à sucessora.
    Representante brasileira, a paranaense Paula Assunção (foto), de 33 anos, não avançou para a semifinal, que reuniu as 25 candidatas mais bem classificadas. A edição também marcou a despedida da filipina Emma Tiglao, vencedora de 2025, responsável por entregar a faixa à sucessora. Foto: Divulgação/LV Assessoria
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