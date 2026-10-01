Aplicativo Lyft é lançado na Europa

A partir de hoje, os usuários da Lyft (NASDAQ: LYFT) podem utilizar o aplicativo em cidades de toda a Europa. O acesso antecipado ao aplicativo Lyft começa por Barcelona e Hamburgo; ao longo de outubro, o aplicativo ficará disponível para uso em algumas das maiores cidades europeias, incluindo Londres, Roma, Paris, Berlim, Atenas e Varsóvia. Até o final de outubro, usuários que visitarem Espanha, Itália, Grécia, Polônia, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Áustria, França e Alemanha terão um aplicativo de referência ao cruzar o Atlântico, aproveitando a experiência adquirida nos testes beta do aplicativo Lyft na Europa durante o verão passado.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930138275/pt/

The Lyft app is now available in Europe

"Milhões de usuários na América do Norte confiam na Lyft para seus deslocamentos diários. Agora, esse mesmo aplicativo funciona assim que eles desembarcam na Europa. Não é preciso baixar nada novo", afirmou Sid Patil,diretor de Transporte Compartilhado e Marketplace da Lyft. "Cada mercado que conectamos fortalece a rede para usuários e motoristas. Essa expansão nos transforma de um aplicativo de transporte compartilhado local em uma plataforma global de mobilidade multimodal.”

Nos bastidores, a equipe desenvolveu uma nova estrutura de back-end que conecta o aplicativo do usuário Lyft a um marketplace de terceiros, permitindo o acesso à oferta de motoristas desse marketplace. A solução foi criada especificamente para a expansão da Lyft na Europa, e este lançamento marca sua primeira aplicação, com capacidade para integrar outros marketplaces em mais países.

Ao viajar para a Europa, os usuários podem utilizar o mesmo aplicativo, a mesma conta e os mesmos métodos de pagamento que já utilizam na América do Norte. No próximo ano, os usuários poderão escolher se desejam pagar na sua moeda de origem (por exemplo, dólares americanos) ou na moeda local de onde realizaram a viagem (por exemplo, euros).

Por enquanto, os usuários da Europa podem continuar utilizando os aplicativos Freenow by Lyft e Gett by Lyft que já conhecem e apreciam. Para os motoristas dessas plataformas, esse lançamento traz uma nova fonte de demanda: mais viagens à medida que viajantes norte-americanos utilizam o aplicativo da Lyft na Europa.

Sobre a Lyft

Seja no trajeto diário ou em uma jornada que muda tudo, a Lyft é impulsionada pelo seu propósito: servir e conectar. Fundada em 2012, a Lyft cresceu e se tornou uma plataforma global de mobilidade, oferecendo uma variedade de serviços que incluem transporte compartilhado (ridesharing), táxis, veículos de transporte privado, serviços de motorista executivo, compartilhamento de carros, bicicletas e patinetes em seis continentes e milhares de cidades. Milhões de motoristas escolheram gerar renda realizando bilhões de viagens, ajudando a criar um mundo mais conectado, com opções de transporte para todos.

Declarações Prospectivas

Determinadas declarações contidas neste comunicado são "declarações prospectivas" sobre a Lyft, nos termos da legislação de valores mobiliários, incluindo declarações sobre o cronograma e o alcance da expansão do aplicativo da Lyft na Europa, os benefícios e recursos esperados da tecnologia da Lyft, bem como planos e expectativas para futuras funcionalidades de produtos. Tais declarações, que não constituem fatos históricos, envolvem estimativas, suposições, julgamentos e incertezas. Existem diversos fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles abordados nas declarações prospectivas. Esses fatores estão detalhados nos documentos apresentados pela Lyft à Securities and Exchange Commission (SEC). A Lyft não assume qualquer obrigação de atualizar suas declarações prospectivas para refletir eventos futuros, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260930138275/pt/

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Lyft - press@lyft.com