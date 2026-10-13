Laser de CO2 Neoxel na proctologia gera muitos benefícios

A proctologia vem incorporando tecnologias que ampliam a precisão dos procedimentos e buscam tornar a experiência do paciente mais confortável. Entre elas, o laser de CO2 Neoxel vem ganhando espaço por reunir qualidade de corte e recursos que favorecem a recuperação do tecido, podendo ser utilizado em procedimentos na região perianal, incluindo o tratamento de hemorroidas, uma das queixas mais frequentes nos consultórios.

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O laser emite um feixe de luz que interage com a água presente nos tecidos, permitindo a vaporização controlada das áreas selecionadas. Como a ação é localizada, o médico pode atuar com precisão na área selecionada, preservando as regiões vizinhas. No Neoxel, parâmetros como energia, densidade e padrão de varredura podem ser ajustados de acordo com a necessidade de cada caso.

Corte limpo e precisão

Um dos principais diferenciais da tecnologia é a qualidade do corte. A precisão do feixe permite ao especialista delimitar com mais controle a área a ser tratada, o que é especialmente importante em uma região anatomicamente sensível como a perianal. Esse controle contribui para um procedimento mais bem planejado e para uma conduta individualizada.

Fotobiomodulação e cicatrização

Outro destaque é o efeito de fotobiomodulação, que estimula a atividade das células na região tratada. Esse estímulo auxilia o processo de cicatrização e a restauração da pele, além de poder contribuir para o conforto do paciente no pós-operatório. A recuperação, no entanto, varia de acordo com o procedimento realizado, as características de cada pessoa e as orientações do médico responsável.

Efeito de clareamento

O Neoxel também pode promover o clareamento do tecido, que pode facilitar a retirada de lesões durante o procedimento. O mesmo recurso é utilizado, a critério médico, em protocolos de clareamento da região anal, sempre após avaliação clínica e conforme a indicação de cada paciente.

Mobilidade: do consultório ao centro cirúrgico

Além de ser utilizado em atendimentos no consultório, o Neoxel pode ser transportado com facilidade para o centro cirúrgico. Essa mobilidade permite que o médico utilize o mesmo equipamento em diferentes ambientes de atuação, conforme a complexidade de cada procedimento. Como o deslocamento de equipamentos a laser exige cuidado, a recomendação é seguir as orientações do fabricante para transporte, instalação e manutenção periódica, de modo a preservar o bom desempenho do aparelho.

Vantagem prática para os médicos

Além dos benefícios clínicos, o equipamento traz uma vantagem para a rotina dos profissionais: por ser um laser de CO2, não utiliza consumíveis. Isso simplifica a operação da clínica, reduz a necessidade de reposição de itens e favorece o planejamento dos custos ao longo do tempo.

A possibilidade de ajustar os parâmetros do equipamento e de levá-lo a diferentes ambientes permite que o médico adapte a aplicação a diversas situações clínicas. Em conjunto com a precisão do corte e o apoio à cicatrização, essas características ampliam as possibilidades de uso do laser de CO2 na proctologia, cabendo ao médico definir a conduta mais adequada para cada caso.

Importante para o paciente

Hemorroidas e demais queixas da região anal exigem diagnóstico médico. Sintomas como sangramento, dor persistente ou desconforto devem ser avaliados por um especialista, que indicará o tratamento mais adequado, seja ele clínico, com laser ou por outras técnicas.

O Neoxel é um laser de CO2 fracionado com registro na Anvisa (nº 80117580965). A indicação e o número de sessões devem ser definidos por médico habilitado, após avaliação clínica. Os resultados variam de acordo com as características de cada paciente.

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Para mais informações sobre o laser de CO2 Neoxel, basta acessar https://www.co2neoxel.com.br/ ou entrar em contato pelo telefone (11) 98390-2873.