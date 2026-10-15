96h de proteção contra o suor: o que esse número significa

A duração da proteção indicada nos rótulos de desodorantes e antitranspirantes é um dos parâmetros utilizados para comunicar a eficácia desses produtos contra o suor. No mercado, há opções com diferentes períodos de proteção declarados, como 72 horas e até 96 horas, a exemplo de produtos como o Rexona Clinical. Mas como esses números são definidos e o que representam na prática?

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A indicação de horas ajuda a dimensionar por quanto tempo sua fórmula pode continuar atuando. Em outras palavras, quanto maior o período indicado na embalagem, maior é o tempo pelo qual a formulação foi desenvolvida, testada, e aprovada para manter sua ação de proteção contra o suor.

Não se trata, portanto, de uma recomendação para prolongar a higiene pessoal, mas de uma informação sobre a performance e eficácia do produto.

No caso das 96 horas de Rexona Clinical, a quantidade maior de horas em relação a antitranspirantes comuns está relacionada à ação prolongada da fórmula no controle da transpiração.

A linha conta com microtecnologia patenteada, que entrega proteção superior contra o suor. Além disso, também conta com microcápsulas de fragrância que são ativadas com o atrito e o suor, liberando impulsos de fragrância e contribuindo para a sensação de frescor ao longo do tempo.

“A informação das horas contidas na embalagem indica por quanto tempo a tecnologia mantém sua eficácia, e não um intervalo recomendado de higiene. Quando falamos em 96 horas, por exemplo, estamos falando de um período de alta de proteção do produto. Além disso, produtos antitranspirantes com 96 horas também oferecem uma grande eficácia em menos horas de proteção. Essa proteção é avaliada em condições específicas de teste, considerando a capacidade do produto de atuar na redução do suor e do odor. A linha Clinical, que tem Rexona pioneira, aprofundou a proteção contra o suor e mau cheiro a partir de formulação inovadora e patenteada”, explica Alessandra Rebouças, Coordenadora de Desenvolvimento da Unilever.

Suor e odor: qual é a relação?

Outra questão importante é entender que suor e odor não são exatamente a mesma coisa. Temos dois tipos de suor, e o suor em si não tem cheiro. Temos o suor que é mais aquoso, cuja função é ajudar na regulação da temperatura corporal. E temos um suor mais oleoso, que em contato com microrganismos naturalmente encontrados na pele, se decompõe formando o mau cheiro/odor.

Os produtos desodorantes têm como função combater o odor. Os antitranspirantes utilizam ativos que ajudam a reduzir o suor que chega à superfície da pele e ajudam também a inibir o odor, afinal o cheiro ruim é formado a partir da interação do suor com microrganismos da pele.

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Produtos como Rexona Clinical e Rexona 72 horas são antitranspirantes, portanto, atuando na proteção e controle do suor e odor.