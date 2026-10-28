Sparxity anuncia implantação multimilionária de computação nativa esparsa no Jülich Supercomputing Centre

A Sparxity (anteriormente conhecida como SpiNNcloud), empresa líder em computação esparsa nativa, anunciou hoje a instalação de seu sistema de rack de computação esparsa nativa no Jülich Supercomputing Centre (JSC), um dos maiores centros de pesquisa em supercomputação da Europa e instituto do Forschungszentrum Jülich. A instalação multimilionária no JSC foi projetada com base nos sistemas nativos para dados esparsos da Sparxity para HPC (Computação de Alto Desempenho) e IA (Inteligência Artificial) e será utilizada para executar modelos esparsos de aprendizado de máquina e simulações de HPC em larga escala. Essa implementação valida a visão da empresa de computar apenas o que é importante, coincidindo com o lançamento de sua nova identidade de marca e abrindo um novo mundo de computação baseado na esparsidade.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261028114649/pt/

O JSC abriga o primeiro supercomputador exascale da Europa e é líder em inteligência artificial (IA) com a JUPITER AI Factory, uma das 19 fábricas de IA no continente e a única construída em torno de uma máquina exascale. O novo sistema Sparxity, baseado em eventos, realiza cálculos apenas quando algo acontece, o que representa, na prática, uma forma de esparsidade. O sistema instalado no JSC, chamado JUBIS, foi projetado para oferecer uma execução 10 vezes mais rápida do solucionador esparso, um consumo de energia 18 vezes menor em cargas de trabalho de aprendizado de máquina baseadas em eventos e um tempo 20 vezes menor para se chegar a uma solução aceitável em problemas de otimização. Seu objetivo é se tornar disponível para aplicações mais amplas de computação de alto desempenho (HPC) e IA. A instalação no JSC é mais uma prova de que a computação nativa esparsa funciona em infraestruturas reais.

“O aprendizado de máquina esparso representa uma das maiores oportunidades para melhorar a eficiência da IA de forma fundamental”, afirmou o Dr. Guido Trensch, do Simulation and Data Lab Neuroscience, no Jülich Supercomputing Centre. “Com a adoção do Sparxity, complementamos nossa infraestrutura de computação de alto desempenho (HPC), única no mundo, com uma abordagem totalmente nova, que abre novas possibilidades de pesquisa e nos permite promover avanços ainda maiores na neurociência.”

Conforme a infraestrutura de IA enfrenta desafios relacionados ao consumo de energia e aos custos, a esparsidade surge como uma das maiores possibilidades ainda inexploradas. Embora pesquisas tenham demonstrado que os modelos de IA podem ser mais esparsos do que são atualmente, o avanço tem sido impedido pelo hardware projetado para a computação densa. A computação esparsa adota uma abordagem que visa reduzir tanto a quantidade de computação necessária quanto a de dados a serem transferidos, visando diminuir os gargalos.

“Os desenvolvedores de modelos passaram anos projetando soluções para contornar as limitações do hardware denso”, afirmou Hector Gonzalez, cofundador e CEO da Sparxity. “A Sparxity existe para liberar o potencial do que eles poderiam desenvolver sem essas limitações, realizando cálculos apenas sobre o que realmente importa. Nosso reposicionamento de marca tem como foco exclusivo a abordagem nativa de esparsidade, como base prática para a próxima geração de infraestrutura de IA. Nossos sistemas atuais incorporam a esparsidade tanto à computação de alto desempenho (HPC) quanto à IA, e nossa colaboração com o Jülich Supercomputing Centre, um dos maiores centros de supercomputação da Europa, demonstra o valor dessa abordagem em escala de supercomputadores.”

A Sparxity desenvolve sistemas completos com base nesse princípio, abrangendo desde o silício até o software, em vez de se limitar a apenas um chip. Seus sistemas atuais atendem às áreas de HPC (Computação de Alto Desempenho) e IA (Inteligência Artificial), e sua próxima geração se dedica inteiramente à esparsidade para inferência de IA. Para os criadores de modelos, isso significa liberdade das restrições impostas pelo hardware denso e acesso a uma esparsidade mais aprimorada e dinâmica. Para os operadores de inferência de IA, como data centers e neoclouds, a esparsidade representa mais tokens com maior velocidade e a um custo menor, sem que haja comprometimento do desempenho.

Para saber mais sobre a Sparxity e seus sistemas de computação nativamente esparsos, visite sparxity.ai.

O sistema Sparxity na JSC conta com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Estado da Renânia do Norte-Vestfália (NRW), no âmbito do programa “EFRE/JTF-Programm NRW 2021–2027”.

Sobre a Sparxity

A Sparxity desenvolve soluções de computação esparsa nativa para IA. Nosso princípio é simples: processar apenas o que é relevante. Por anos, os modelos foram moldados pelo hardware denso no qual são executados. A Sparxity cria o hardware que permite que esses modelos avancem ainda mais, com sistemas full-stack — de chips personalizados a software —, projetados para uma esparsidade dinâmica e de granulação fina. Dessa forma, é possível que a inteligência ganhe escala sem que a velocidade ou a eficiência sejam comprometidas. Com sistemas implementados em escalas de rack e de supercomputadores na Europa e nos Estados Unidos, a Sparxity abre um novo horizonte de computação para os criadores que estão definindo o futuro. Saiba mais em sparxity.ai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa:

Mackenzie Whitfield

Wireside Communications para a Sparxity

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