FACERES aponta estratégias para aprovação em Medicina

Passar em Medicina é o sonho de milhares de estudantes brasileiros. Enquanto alguns conquistam uma vaga na primeira tentativa, outros enfrentam uma preparação de vários anos até alcançar o objetivo. Essa diferença não depende apenas da quantidade de horas dedicadas aos livros, mas também da forma como o estudante organiza a rotina, identifica dificuldades e acompanha sua evolução.

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Para o professor Felipe Pacca, coordenador de Ensino da Faculdade de Medicina FACERES e consultor de aprendizagem, um dos principais erros é acreditar que estudar mais significa, necessariamente, estudar melhor.

“É comum encontrar alunos que passam muitas horas diante dos livros e confundem sensação de esforço com evidência de aprendizagem. Horas de estudo não provam que alguém aprendeu. O que prova é conseguir explicar o conteúdo sem apoio, resolver o problema quando a pergunta muda e saber exatamente onde e por que errou. Estudar não é consumir conteúdo; é organizar pensamento e ação. Esforço não é sinônimo de resultado”, explica.

A ansiedade também merece atenção durante a preparação. Pesquisas brasileiras com vestibulandos identificaram níveis relevantes de ansiedade, enquanto uma revisão internacional de 238 estudos encontrou associação entre esse quadro emocional em períodos de avaliação e resultados acadêmicos inferiores. Para Pacca, conhecer os próprios pontos fortes e as dificuldades ainda não superadas ajuda a tornar o processo de aprendizagem mais consciente.

A análise dos erros é outra estratégia importante. “O candidato que evolui é o que trata o erro como informação, não como fracasso. Errar uma questão e apenas conferir o gabarito é desperdiçar o dado mais valioso da preparação”, destaca o professor.

Além disso, estabelecer horários de estudo, revisar conteúdos, resolver questões anteriores e reservar momentos para o lazer e a atividade física contribuem para uma rotina mais equilibrada.

Na perspectiva psicopedagógica, o autoconhecimento e o respeito ao ritmo individual também são fundamentais. Nathália Marcondes, psicopedagoga do Núcleo de Apoio Educacional e Psicopedagógico da FACERES, ressalta que comparar constantemente o próprio desempenho com o de outros candidatos pode aumentar a ansiedade e dificultar a percepção dos avanços.

“A preparação para estudar Medicina não deve ser entendida apenas como uma questão de quantidade de horas de estudo, mas principalmente de qualidade e organização desse processo. É importante que o estudante conheça sua própria rotina, estabeleça metas possíveis, acompanhe seu desempenho e faça ajustes ao longo do processo”, afirma Nathália.

Embora não exista uma fórmula única para a aprovação, planejamento, disciplina e equilíbrio ajudam a construir uma preparação consistente. Mais do que memorizar conteúdos, o estudante precisa desenvolver estratégias que favoreçam a aprendizagem e possam ser mantidas ao longo do tempo.

Vestibular FACERES

As inscrições para o Vestibular 2027 de Medicina da FACERES estão abertas. A instituição possui nota máxima (5) no recredenciamento do Ministério da Educação (MEC), laboratórios e estrutura de simulação realística, além de certificações internacionais que complementam a formação médica.

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Informações sobre inscrições, edital e datas estão disponíveis em: https://faceres.com.br/cursos/medicina/vestibular/