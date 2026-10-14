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Stallion planeja competir com quatro carros em 2027

Equipe americano-brasileira encomenda três novos CUPRA León VZ TCR para ampliar sua operação na IMSA Michelin Pilot Challenge, com previsão de oito pilotos em sua segunda temporada na competição.

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Repórter
14/10/2026 12:03

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Stallion planeja competir com quatro carros em 2027
Stallion planeja competir com quatro carros em 2027 crédito: DINO

A Stallion Motorsports planeja ampliar sua operação para a temporada 2027 da IMSA Michelin Pilot Challenge. Após estrear na competição norte-americana em 2026, a equipe confirmou a encomenda de três novos CUPRA León VZ TCR, que se juntarão ao carro utilizado neste ano. O projeto prevê uma estrutura com quatro carros e oito pilotos para a próxima temporada.

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A expansão foi noticiada nesta terça-feira (13) pelo Sportscar365, portal especializado em automobilismo de endurance. Em reportagem assinada pelo jornalista Dylan Spaulding, o veículo abordou os planos da equipe para 2027 e a aquisição dos novos carros.

Com o título “Stallion Targeting Four-Car CUPRA TCR Effort in 2027”, a publicação também apontou que a expansão poderá elevar para sete o número de CUPRAs anunciados provisoriamente para a categoria TCR na próxima temporada. A iniciativa foi repercutida ainda pelo portal italiano P300.it e pelo brasileiro Motor On Line.

Expansão amplia estrutura técnica e operacional

A Stallion Motorsports estreou na IMSA Michelin Pilot Challenge em 2026, com o CUPRA León VZ TCR #77, inicialmente pilotado por Celso Neto e Raphael Reis. A operação contou com a parceria técnica e logística da GOU Racing.

Com a chegada dos três novos carros, a equipe planeja ampliar sua capacidade de trabalho em áreas como engenharia, preparação técnica, coleta de dados e desenvolvimento dos veículos. A operação com quatro carros também permitirá reunir informações de diferentes pilotos e situações de corrida ao longo da temporada.

A ampliação faz parte dos planos de continuidade da equipe no automobilismo norte-americano. Com participação de profissionais brasileiros, americanos e espanhóis, a Stallion busca estabelecer uma estrutura permanente na IMSA Michelin Pilot Challenge.

Projeto amplia participação brasileira no automobilismo norte-americano

A expansão também prevê oportunidades para profissionais envolvidos no automobilismo, incluindo pilotos, engenheiros, mecânicos e gestores. A presença da equipe nos Estados Unidos permite a integração de profissionais de diferentes nacionalidades em uma mesma operação esportiva.

A proposta de aproximar os mercados brasileiro e norte-americano já havia sido apresentada por Pedro Moises em 2025, quando anunciou a entrada da Stallion na IMSA. Na ocasião, o dirigente declarou ao Sportscar365 que o objetivo era construir uma ligação duradoura entre as comunidades do automobilismo dos dois países.

A ampliação da equipe também poderá contribuir para a composição do grid da categoria TCR e aumentar a participação da CUPRA no campeonato. A quantidade final de carros inscritos e as formações das equipes para 2027 dependerão das confirmações oficiais para a próxima temporada.

“Estamos falando de uma equipe que acaba de concluir sua primeira temporada em uma competição de altíssimo nível e já se prepara para quadruplicar sua operação. Isso demonstra a seriedade do projeto, a visão empresarial e o profissionalismo das pessoas envolvidas. A Stallion não está nos Estados Unidos apenas para disputar corridas. Estamos construindo uma estrutura internacional, gerando oportunidades e mostrando que o automobilismo brasileiro tem competência para participar, investir e crescer em um mercado extremamente exigente. Esse avanço fortalece nossa equipe, a IMSA, e a presença do Brasil no cenário mundial do esporte a motor”, afirma Flávio Bergmann, diretor de Comunicação e Marketing da Stallion Motorsports.

Oito pilotos previstos para 2027

Com quatro carros planejados para a próxima temporada, a Stallion Motorsports trabalha com a previsão de contar com oito pilotos na IMSA Michelin Pilot Challenge. Os nomes dos competidores e os critérios para a formação das duplas ainda não foram anunciados oficialmente.

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A equipe deverá divulgar posteriormente a composição dos carros e outras informações sobre o programa esportivo de 2027. A encomenda dos três novos CUPRA León VZ TCR representa a próxima etapa da expansão da operação, após o primeiro ano de participação no campeonato norte-americano.



Website: http://www.stallionmotorsports.net

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