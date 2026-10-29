Por que subir escadas cansa muito mais do que caminhar após os 70 anos

Muitas pessoas idosas conseguem passear durante bastantes horas sem sentir cansaço, mas relatam falta de ar ou dor nos joelhos ao subir alguns degraus. Felipe Isidro, catedrático de Exercício Físico e Saúde, explica que caminhar e subir escadas envolvem exigências físicas bastante diversas a partir dos 70 anos.

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Mudanças musculares com o envelhecimento

A explicação para essa diferença decorre das alterações musculares ligadas à idade. O organismo perde primeiro as fibras de contração rápida, responsáveis pela geração de força e potência. Por outro lado, o corpo conserva melhor as fibras lentas, que ajudam a sustentar um ritmo contínuo de caminhada.

Por causa desse processo, percorrer distâncias longas a pé pode ser bem mais simples do que vencer degraus. A subida cobra esforço intenso das pernas e das articulações, principalmente com os joelhos flexionados.

Fatores que agravam o esforço nos degraus

A perda progressiva de massa muscular, chamada de sarcopenia, amplia essa dificuldade. Isidro pontua que a falta de estímulo muscular tem papel relevante na perda de força e lembra a citação: "se está respirando, pode treinar".

A artrose no joelho ou no quadril também gera incômodo ao subir escadas, mesmo quando a caminhada no plano não provoca dor. O esforço da subida eleva rápido a demanda por oxigênio, enquanto o passeio proporciona adaptação cardiovascular gradual.

Exercícios recomendados e segurança doméstica

Para contornar o problema, Isidro recomenda unir fortalecimento muscular, técnica adequada e cuidados de segurança no lar. O especialista sugere atividades adaptadas à capacidade de cada pessoa:

levantar de uma cadeira;

elevar os calcanhares;

praticar subidas em um degrau baixo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Exercícios simples ajudam idosos a fortalecer músculos cruciais para subir escadas e manter a autonomia no envelhecimento (imagem ilustrativa gerada por IA)

Instalar corrimãos e superfícies antiderrapantes reduz o risco de quedas. Manter caminhadas traz benefícios, mas o hábito não basta para preservar a musculatura necessária para se levantar da cadeira ou transpor degraus. Praticar exercícios de força por semana é essencial para preservar a autonomia física.