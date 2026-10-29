Grupo UNEED amplia equipe em 117% em 12 meses

O Grupo UNEED, instituição de ensino a distância (EAD) com operação administrativa em Goiânia (GO), mais que dobrou o número de colaboradores em 12 meses. De acordo com a empresa, a equipe passou de 46 para 100 profissionais entre outubro de 2025 e outubro de 2026, alta aproximada de 117%. As contratações alcançaram as áreas comercial, de atendimento aos alunos, acadêmica, de marketing, de tecnologia e administrativa, em paralelo à ampliação de um portfólio que reúne pós-graduações, MBAs (Master of Business Administration) e mestrados internacionais ofertados online.

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O resultado se destaca em um mercado formal que segue em expansão, embora em ritmo mais moderado. Dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mostram que o país somou 887.708 vínculos com carteira assinada entre setembro de 2025 e agosto de 2026, avanço de 1,87% no estoque de empregos. No acumulado de 2026 até agosto, o setor de serviços, que inclui as atividades de educação, liderou a geração de vagas, com saldo de 697.859 postos.

Para Davi Braga, fundador da UNEED, a ampliação do time decorre da leitura das mudanças no setor educacional. “Um dos principais fatores foi nossa capacidade de adaptação e de identificar oportunidades no setor educacional. Desde o início, buscamos oferecer uma formação conectada às necessidades do mercado, com professores que possuem experiência prática nas áreas em que atuam”, afirma.

Segundo o executivo, a diversificação dos cursos e a abertura de novas frentes de atuação, como os programas de mestrado internacional, impulsionaram o desenvolvimento da operação e exigiram equipes maiores. “A ampliação de 46 para 100 colaboradores em 12 meses acompanha essa evolução e representa também um compromisso com a estrutura necessária para atender nossos alunos e dar continuidade ao crescimento da empresa”, diz. Conforme o site da companhia, a oferta está organizada em frentes como a UNEED University, de pós-graduações e MBAs, a UNEED Health, voltada à área da saúde, e a UNEED Academy, de cursos livres.

Demanda por formação aplicada

Braga relaciona a expansão às transformações na forma como os profissionais buscam conhecimento e atualização. “Observamos uma demanda por formações que tenham aplicação prática e estejam alinhadas às necessidades do mercado de trabalho. Isso nos incentiva a acompanhar novas tendências, desenvolver cursos e aprimorar continuamente nossas ofertas”, explica. Na avaliação dele, “o modelo de ensino online também contribui para esse processo, pois permite alcançar alunos de diferentes regiões e ampliar o acesso às nossas formações”.

O peso crescente do ensino remoto aparece nas estatísticas oficiais. Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Censo da Educação Superior 2024 indicam que as matrículas a distância passaram a responder por 50,7% do total da graduação no Brasil, com crescimento de 5,6% em relação a 2023. Foi a primeira vez que a modalidade superou o ensino presencial em número de estudantes.

Estrutura acompanha o crescimento

O aumento das operações levou diferentes departamentos a demandar mais profissionais. “O crescimento envolve não apenas a área comercial, mas também o atendimento aos alunos, a operação acadêmica, o marketing, a tecnologia e as equipes administrativas”, detalha o fundador. Ele conta que as necessidades foram identificadas a partir do acompanhamento das atividades, das demandas de cada setor e do planejamento das operações, com o objetivo de manter times preparados para o volume de trabalho.

Crescer em pouco tempo também impôs desafios de organização interna. “Com a chegada de novos colaboradores, precisamos dedicar atenção à integração das equipes, à definição de responsabilidades e ao desenvolvimento das lideranças”, relata Braga. “Outro ponto importante é encontrar profissionais que se identifiquem com a cultura da empresa e estejam dispostos a aprender e crescer junto com ela.” Ele descreve a adaptação como “um processo de aprimoramento contínuo, no qual buscamos desenvolver nossa estrutura e nossos processos de acordo com as necessidades de cada etapa do negócio”.

O perfil buscado nos processos seletivos combina conhecimento técnico e atitudes. “Além das competências técnicas específicas de cada função, valorizamos características como comprometimento, iniciativa, capacidade de aprendizado e trabalho em equipe”, aponta o executivo. Ele acrescenta que a empresa considera relevante a abertura dos candidatos a novos desafios e o interesse em desenvolver as próprias habilidades. “Conforme a empresa evolui, buscamos criar um ambiente em que as pessoas possam contribuir com suas experiências e encontrar possibilidades de desenvolvimento profissional”, observa.

Planejamento para os próximos ciclos

Sobre a continuidade da expansão, Braga sustenta que a geração de vagas depende de bases de gestão. “Acredito que o crescimento sustentável depende de planejamento, boa gestão e capacidade de adaptação. É importante que a estrutura da empresa acompanhe sua evolução, com investimentos no desenvolvimento das equipes, na melhoria dos processos e na qualidade dos produtos e serviços oferecidos”, avalia. Para ele, também é fundamental “acompanhar as transformações do mercado e continuar buscando maneiras de melhorar a experiência dos alunos, professores e colaboradores”.

A trajetória do Grupo UNEED mostra como a ampliação de uma empresa de educação pode se desdobrar em postos de trabalho em áreas distintas, do atendimento à tecnologia, em um cenário de emprego formal em alta e de avanço do ensino online. Segundo o fundador, o objetivo é “seguir desenvolvendo a UNEED de forma consistente, fortalecendo nossas operações e criando condições para novas oportunidades profissionais ao longo dos próximos anos”.

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