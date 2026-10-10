Clássicos que definem nações: obras que marcaram a identidade de países e a história da literatura mundial

Turquia: Meu Nome é Vermelho (1998): Escrito por Orhan Pamuk, o romance combina mistério, arte e história na Istambul do século XVI, durante o Império Otomano. A trama acompanha um assassinato entre artistas responsáveis por ilustrar manuscritos e explora o confronto entre tradições orientais e influências europeias. A obra ganhou reconhecimento internacional e ajudou a ampliar o prestígio da literatura turca contemporânea. Foto: Divulgação