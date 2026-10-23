Shopping Circuito de Compras lança Fashion Brás 2026

A primeira edição do Circuito Fashion Brás foi realizada no Shopping Circuito de Compras, reconhecido como o maior shopping popular da América Latina. O evento, que apresentou a coleção Primavera?Verão 2026/27, buscou evidenciar o papel da moda na movimentação da economia brasileira.

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De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o faturamento anual da cadeia têxtil e de confecções chega a R$?221?bilhões, com produção de 8,4?bilhões de peças por 25,7?mil empresas. O setor emprega 1,34?milhão de trabalhadores diretos e cerca de 8?milhões de indiretos, sendo o segundo maior empregador da indústria de transformação no país, atrás apenas do ramo alimentício.

O bairro do Brás, em São Paulo, destaca?se como o maior polo de moda e confecção do país, conectando produção, design e comércio. No evento, a apresentadora Helen Ganzarolli, do SBT, conduziu a apresentação ao lado de MaryJanne, idealizadora do projeto Mulheres Fortes no Brás, e contou com a participação de mais de 350 influenciadores digitais, entre eles Tyane Aline, Cecilia Lucas, Kaka do Brás e a vereadora Pastora Sandra Alves.

A iniciativa também integrou tecnologia interativa, como a aplicação própria MayaApp, utilizada para dinamizar a experiência de compra durante o desfile. Parcerias com entidades de capacitação, como Sebrae e Senai, reforçam a qualificação da mão?de?obra dos milhares de boxes e lojas que compõem o ecossistema do Brás.

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"O Brás tem uma força extraordinária. É um lugar onde moda e empreendedorismo caminham juntos e onde milhares de pessoas constroem seus negócios todos os dias", afirmou André Seibel, CEO do Shopping Circuito de Compras.