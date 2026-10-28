Nicósia: cidade do Chipre é a ‘última capital dividida do mundo’

No final do século 19, o controle da ilha foi transferido ao Reino Unido, que administrou Chipre até 1960. A independência trouxe a formação de um Estado bicomunitário, reunindo cipriotas gregos e turcos sob uma constituição complexa que previa partilha de poder. No entanto, tensões étnicas e políticas se intensificaram ao longo da década de 1960, culminando na intervenção militar turca em 1974. O resultado foi a divisão territorial da ilha e a consolidação da Linha Verde em Nicósia. Foto: Orhanozkilic/Wikimedia Commons