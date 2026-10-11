Mega-Sena 3069 e outras loterias: confira os números sorteados (11/10)

A Caixa sorteia neste domingo (11/10) os concursos da Mega-Sena 3069, Lotofácil 3802, Quina 7140, Timemania 2453, Dia de Sorte 1320 e +Milionária 397.

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O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (11/10)

Mega-Sena 3069 – R$ 112 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 47 - 05 - 22 - 44 - 57 - 19

Lotofácil 3802 – R$ 2 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 20 - 10 - 02 - 21 - 03 - 11 - 15 - 24 - 14 - 12 - 19 - 05 - 23 - 09 - 06

Quina 7140 – R$ 32 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 57 - 45 - 05 - 59 - 28

Timemania 2453 – R$ 19,3 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 17 - 12 - 13 - 20 - 30 - 24 - 02

Time do Coração: 35 - Cuiabá/MT

Dia de Sorte 1320 – R$ 100 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 16 - 29 - 19 - 02 - 30 - 25 - 24

Mês da Sorte: 11 - novembro















+Milionária 397 – R$ 103 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 23 - 49 - 46 - 28 - 16 - 42

Trevos da Sorte: 4 - 3

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

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