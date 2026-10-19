George Lucas comprou uma propriedade no sul da França há quase 10 anos: as transformações desde então revelam planos que vão além de um simples refúgio pessoal

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Paris não é o único destino francês que atrai celebridades internacionais. O sul do país também conquista personalidades estrangeiras. No departamento de Var, artistas como Brad Pitt e George Clooney mantêm residência há anos. Outro nome lendário do cinema norte-americano escolheu fixar raízes na mesma região: o diretor George Lucas, criador da saga "Star Wars".

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O cineasta escolheu o local há quase dez anos. Em 2017, ele adquiriu uma propriedade de 3.500 metros quadrados por 9,5 milhões de euros: o Château Margüi, situado no município de Châteauvert. O jornal "Le Figaro Vin" destacou que o espaço reúne uma residência tradicional, dependências anexas e vinhedos.

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Estrutura histórica e acomodações

Erguido em 1784, o Château Margüi passou por uma restauração em 2022, conduzida com respeito às tradições locais. A área integra a Skywalker Retreats & Vineyards, coleção de refúgios exclusivos idealizada por George Lucas.

O local recebe visitantes para hospedagem e comporta até 36 pessoas em 11 suítes e 7 quartos elegantes. As acomodações se dividem em diferentes vilas distribuídas pelo terreno:

La Bastide

Le Moulin

La Bergerie

L'Observatoire

Em 2023, o jornal "Le Figaro" noticiou que a propriedade pode ser alugada por temporada semanal. Os valores oscilam entre 145.000 euros e 235.000 euros. A estadia assegura atendimento de equipe completa no local, com a presença de um chefe de cozinha.

Produção de vinhos no Château Margüi

Além da hospedagem, a propriedade produz vinhos tintos, rosés e brancos desde a modernização de sua adega em 2018. O site oficial relata que a produção expressa as qualidades locais por meio de duas linhas: a linha "Château", com proposta emblemática, e a linha "la Bastide", de perfil mais confidencial e atípico.

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A bebida elaborada no Château Margüi alcançou o posto de fornecedora oficial do Festival de Cannes. Consumidores interessados no vinho do diretor, atualmente com 82 anos, podem adquirir garrafas pela internet. Uma garrafa de vinho rosé custa cerca de 18 euros, preço similar ao cobrado pelo rótulo Miraval, elaborado nas terras vizinhas de Brad Pitt.