George Lucas abre museu de US$ 1 bilhão com galeria dedicada a Star Wars; veja destaques

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O Lucas Museum of Narrative Art, em Los Angeles, abriga uma galeria dedicada a "Star Wars", exibindo veículos icônicos e arte de produção que mergulham os fãs no motor criativo de George Lucas. Os visitantes encontram modelos detalhados e sete veículos em tamanho real usados nas filmagens.

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Entre as peças estão o landspeeder de Luke Skywalker e a recém-construída moto-roda do General Grievous. Figuras de cera com trajes originais também revelam a engenhosidade de baixa tecnologia usada na produção. Além dos adereços, Lucas conecta a influência de sua franquia a pinturas rupestres, divindades egípcias e armaduras de samurai.

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Veículos, modelos e figurinos

A arte de produção original de Ralph McQuarrie e Doug Chiang guia o público pelo espaço, que trata com igualdade a trilogia original e as prequels. Cerca de 20 modelos detalhados estão em exibição, incluindo o AT-AT de "O Império Contra-Ataca" e a barca a vela de Jabba the Hutt de "O Retorno de Jedi".

Sete veículos em tamanho real utilizados nos filmes podem ser vistos de perto. O podracer do jovem Anakin ocupa um lado do corredor, enquanto dois airspeeders de "Ataque dos Clones" estão posicionados no lado oposto. O destaque sentimental é o landspeeder de Luke Skywalker, do primeiro filme, com arranhões e amassados que atestam sua autenticidade.

Outro veículo, a moto-roda do General Grievous de "A Vingança dos Sith", que existia apenas em CGI, foi recriada em tamanho real a pedido de Lucas. Sobre o lobby, um caça estelar amarelo de "A Ameaça Fantasma" está suspenso, com R2-D2 no assento do copiloto.

Figuras de cera de Luke, Leia, Darth Vader e C-3PO estão expostas com seus trajes originais. Os detalhes revelam a simplicidade de alguns itens: a cobertura de barriga de C-3PO é feita de tecido e arame, e os olhos dos Jawas são lâmpadas comuns. As tranças de escalpos de Wookiee no ombro de Boba Fett podem ser examinadas de perto.

A conexão com a arte

O museu de US$ 1 bilhão busca que os visitantes pensem ativamente como artistas, conectando o universo de "Star Wars" a outras obras. Uma estátua do deus egípcio Hórus, cujo adorno de cabeça lembra o da Rainha Amidala, é um dos exemplos. Outro é um capacete de samurai que, combinado a uma armadura de Cavaleiro Templário, remete à imagem de Darth Vader.

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A influência da saga aparece em diversos pontos da coleção. A arte da capa de um livro de bolso de Doc Savage, a crítica ao fascismo no mural de Diego Rivera e as variações do "Triple Self-Portrait" de Norman Rockwell são alguns exemplos. Rockwell mostrou a Lucas como contar uma narrativa em uma única imagem, e agora o cineasta compartilha seus aprendizados sobre contar histórias.