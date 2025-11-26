Roteiro em Paris: conheça 6 cenários de filmes franceses famosos
Aproveite a paixão pelo cinema francês para planejar sua próxima viagem; descubra locais icônicos em Paris que serviram de cenário para grandes filmes
compartilheSIGA
A paixão pelo cinema francês inspira muitos a sonhar com uma viagem a Paris. A capital francesa é mais do que um pano de fundo para grandes histórias; ela é uma personagem vibrante que pode ser explorada de uma maneira única: seguindo os passos de filmes inesquecíveis. Preparar um roteiro baseado em locações icônicas transforma a visita em uma experiência cinematográfica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Para quem deseja mergulhar nesse universo, visitar os cenários de produções famosas é um programa imperdível. Confira abaixo seis lugares que serviram de palco para o cinema e que merecem um lugar no seu roteiro por Paris.
1. Café des Deux Moulins
Localizado em Montmartre, este café se tornou um ponto turístico obrigatório após o sucesso mundial de “O fabuloso destino de Amélie Poulain”. O interior do estabelecimento preserva a atmosfera do filme, permitindo que os visitantes tomem um café e se sintam parte do universo colorido da protagonista.
2. Canal Saint-Martin
Este charmoso canal, também eternizado em “Amélie Poulain”, é o cenário onde a personagem principal gosta de atirar pedras na água. Hoje, suas margens são um local popular para piqueniques e passeios, oferecendo um ambiente tranquilo e fotogênico, longe das áreas mais movimentadas.
3. Pont-Neuf
A ponte mais antiga de Paris é a estrela do filme “Os Amantes da Pont-Neuf”. O local foi palco da intensa história de amor entre os personagens de Juliette Binoche e Denis Lavant. Caminhar por ela ao entardecer proporciona uma vista espetacular do rio Sena e da cidade.
4. Avenue des Champs-Élysées
Um dos endereços mais famosos do mundo serviu de cenário para uma cena marcante do clássico da Nouvelle Vague, “Acossado”. É na Champs-Élysées que a personagem de Jean Seberg vende o jornal “New York Herald Tribune”. Percorrer a avenida é reviver um momento crucial da história do cinema.
5. Museu do Louvre
Além de abrigar obras de arte mundialmente famosas, o Louvre foi o cenário da corrida de seus protagonistas em “Bande à part”, de Jean-Luc Godard. A cena em que o trio corre pelos corredores do museu se tornou um símbolo de liberdade e juventude no cinema.
6. Jardin du Luxembourg
Os belos jardins são um dos destaques do filme “Gigi”, um dos maiores sucessos do cinema francês. É um ótimo lugar para relaxar, observar o movimento e se sentir em uma das muitas cenas que usaram o parque como um respiro na agitada vida parisiense.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.