Roteiro em Paris: conheça 6 cenários de filmes franceses famosos

A paixão pelo cinema francês inspira muitos a sonhar com uma viagem a Paris. A capital francesa é mais do que um pano de fundo para grandes histórias; ela é uma personagem vibrante que pode ser explorada de uma maneira única: seguindo os passos de filmes inesquecíveis. Preparar um roteiro baseado em locações icônicas transforma a visita em uma experiência cinematográfica.

Para quem deseja mergulhar nesse universo, visitar os cenários de produções famosas é um programa imperdível. Confira abaixo seis lugares que serviram de palco para o cinema e que merecem um lugar no seu roteiro por Paris.

1. Café des Deux Moulins

Localizado em Montmartre, este café se tornou um ponto turístico obrigatório após o sucesso mundial de “O fabuloso destino de Amélie Poulain”. O interior do estabelecimento preserva a atmosfera do filme, permitindo que os visitantes tomem um café e se sintam parte do universo colorido da protagonista.

Este café se tornou um ponto turístico obrigatórioJessica de Almeida/Arquivo pessoal



2. Canal Saint-Martin

Este charmoso canal, também eternizado em “Amélie Poulain”, é o cenário onde a personagem principal gosta de atirar pedras na água. Hoje, suas margens são um local popular para piqueniques e passeios, oferecendo um ambiente tranquilo e fotogênico, longe das áreas mais movimentadas.

Suas margens são um local popular para piqueniques e passeiosClaudia Ferreira



3. Pont-Neuf

A ponte mais antiga de Paris é a estrela do filme “Os Amantes da Pont-Neuf”. O local foi palco da intensa história de amor entre os personagens de Juliette Binoche e Denis Lavant. Caminhar por ela ao entardecer proporciona uma vista espetacular do rio Sena e da cidade.

É a ponte mais antiga de ParisMarlyana Tavares

4. Avenue des Champs-Élysées

Um dos endereços mais famosos do mundo serviu de cenário para uma cena marcante do clássico da Nouvelle Vague, “Acossado”. É na Champs-Élysées que a personagem de Jean Seberg vende o jornal “New York Herald Tribune”. Percorrer a avenida é reviver um momento crucial da história do cinema.

Um dos endereços mais famosos do mundoLIONEL BONAVENTURE



5. Museu do Louvre

Além de abrigar obras de arte mundialmente famosas, o Louvre foi o cenário da corrida de seus protagonistas em “Bande à part”, de Jean-Luc Godard. A cena em que o trio corre pelos corredores do museu se tornou um símbolo de liberdade e juventude no cinema.

O Louvre abriga obras de arte mundialmente famosasInternet/Reprodução

6. Jardin du Luxembourg

Os belos jardins são um dos destaques do filme “Gigi”, um dos maiores sucessos do cinema francês. É um ótimo lugar para relaxar, observar o movimento e se sentir em uma das muitas cenas que usaram o parque como um respiro na agitada vida parisiense.

Jardin du Luxembourg é um ótimo lugar para relaxarBERTRAND GUAY

